Tài xế công nghệ kiếm bộn dịp 2/9

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 biến đường phố thành cao điểm di chuyển, nhưng với nhiều tài xế công nghệ, đây lại là cơ hội nâng cao thu nhập.

Nhu cầu gọi xe lớn giúp thu nhập của tài xế công nghệ tăng mạnh. Ảnh: Phương Lâm.

Các sự kiện trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhiều tuyến đường trên khắp cả nước, đặc biệt tại Hà Nội, thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải. Với giới tài xế công nghệ, đây không chỉ là thời điểm làm việc bận rộn mà còn là cơ hội hiếm hoi để cải thiện thu nhập.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều tài xế cho biết số chuyến xe bình quân ngày đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với ngày thường. Có người chỉ trong 4 ngày cao điểm đã kiếm được số tiền ngang với cả tuần làm việc thông thường.

Thu nhập tăng mạnh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Tú - 31 tuổi, tài xế 2 bánh tại Hà Nội - cho biết lịch chạy của anh trong dịp này thường bắt đầu từ 6h sáng và chỉ kết thúc sau 22h tối. “Mệt thì có mệt, nhưng thu nhập tăng gấp đôi so với ngày thường thì cũng xứng đáng, có thể hơn 1 triệu đồng/ngày tính cả thưởng”, anh nói.

Không ít tài xế coi đây là “mùa gặt” để bù lại những tháng thấp điểm trong năm, bởi thu nhập giai đoạn này có thể đóng góp một phần không nhỏ vào tổng doanh thu cả tháng.

Ngoài chuyện chạy nhiều chuyến hơn, một số người còn tranh thủ tận dụng dịp này để gây ấn tượng tốt với khách hàng, mong nhận được nhiều đánh giá 5 sao và hy vọng được ứng dụng giao lượng khách ổn định sau lễ.

Theo dự báo của Xanh SM, với lịch nghỉ lễ năm nay kéo dài 3-4 ngày liên tiếp, nhu cầu đi lại, về quê, du lịch dài ngày hay tham gia các hoạt động lễ hội có thể tăng đột biến. Sức nóng của sự kiện khiến bến xe, ga tàu, sân bay, khách sạn và các điểm du lịch đều trong tình trạng quá tải.

Xanh SM cho biết trong dịp cao điểm này, thu nhập tài xế có thể tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường nhờ lượng khách tập trung tại các nút giao thông lớn, khu vực hồ Hoàn Kiếm và những tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh.

Dịp này, hãng cũng khuyến khích tài xế chú trọng hình ảnh chuyên nghiệp và tận dụng công nghệ điều hướng của ứng dụng để chọn lộ trình nhanh, tránh kẹt xe.

Thu nhập của tài xế công nghệ hoạt động ở Hà Nội tăng vọt nhờ nhu cầu gọi xe tăng cao. Ảnh: Minh Khánh.

Với Grab, hãng gọi xe dẫn đầu thị phần lựa chọn cách tiếp cận trực diện bằng cơ chế phụ phí và thưởng "nóng". Dịp lễ 2/9 năm nay, hãng áp dụng mức phụ phí 30.000 đồng/chuyến đối với GrabCar đặt trước tại Hà Nội và TP.HCM trong 4 ngày cao điểm.

GrabBike cũng có thưởng thêm 30.000-65.000 đồng/ngày cho tài xế hoàn thành đủ số chuyến, kèm cơ chế chia 6% doanh thu tại khu vực Vành đai 1 - nơi tập trung sự kiện diễu binh. Với mô hình này, Grab muốn đảm bảo nguồn cung xe dồi dào ở những điểm nóng giao thông, đồng thời bù đắp chi phí cho tài xế trong bối cảnh lượng khách tăng cao.

Trong khi đó, Be tung chính sách chia doanh thu ở mức hiếm thấy. Với tài xế beBike, ngày chính lễ 2/9 có thể hưởng thêm 8% doanh thu chuyến đi, còn tài xế 4 bánh được hưởng tới 12%.

Ngoài ra, Be thưởng thêm cho các chuyến hoàn thành trong thời gian sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện. Đây là cách hãng giành lợi thế cạnh tranh thẳng vào túi tiền tài xế. Động thái này có thể giúp Be thu hút thêm nhiều tài xế hoạt động trong những ngày cao điểm, gia tăng sự hiện diện trên thị trường.

Cuộc đua giữa các ứng dụng giúp người dùng có thêm lựa chọn đa dạng, dịch vụ được chuẩn hóa hơn khi các hãng buộc phải nâng chất lượng để giữ chân khách hàng. Cạnh tranh gay gắt cũng khiến các chương trình khuyến mại, ưu đãi cho hành khách xuất hiện nhiều hơn.

Ngược lại, cơ chế phụ phí đều có thể dẫn đến việc giá cước tăng nhẹ trong một số khung giờ, nhất là quanh khu vực tổ chức diễu binh và lễ hội. Người dân có thể phải trả nhiều hơn so với ngày thường, nhưng bù lại có cơ hội đặt xe dễ dàng hơn thay vì rơi vào tình trạng “cháy xe”.

Bắt xe ở đâu để đi xem diễu binh?

Để phục vụ hoạt động diễu binh, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật mừng đại lễ, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ được phân luồng, hạn chế phương tiện. Nhằm đảm bảo việc di chuyển thuận tiện cho người dân, các hãng gọi xe công nghệ đều triển khai phương án tổ chức, quy hoạch điểm đón trả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Grab cho biết đã siết chặt quy trình vận hành để phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày lễ. Ứng dụng sẽ liên tục cập nhật bản đồ, hiển thị các khu vực và khung giờ hạn chế hoặc cấm lưu thông, giúp tài xế và người dùng chủ động hơn trong quá trình di chuyển.Đáng chú ý, chỉ với thao tác nhập từ khóa “Lễ diễu binh” trên ứng dụng, hành khách có thể nhanh chóng tìm được điểm đón trả gần nhất, tránh tình trạng bối rối giữa các tuyến phố đông đúc.

Cùng với đó, Grab Việt Nam tung loạt ưu đãi đặc biệt, áp dụng cho cả dịch vụ di chuyển và ăn uống, đặc biệt ở các khu vực kết nối Metro, nhằm khuyến khích người dân tận hưởng kỳ nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm.

Trong khi đó, ứng dụng Be triển khai hệ thống 16 điểm đón trả quanh khu vực lễ diễu binh, diễu hành A80, cùng hơn 70 điểm tại các địa điểm bố trí màn hình trực tiếp lớn trong nội thành Hà Nội. Người dùng chỉ cần nhập “Lễ diễu binh Quốc khánh mùng 2 tháng 9” hoặc “Màn hình live” trên ứng dụng để được gợi ý vị trí thuận tiện nhất.

Các hãng gọi xe công nghệ đều xây dựng bản đồ khu vực đón/trả khách vào dịp diễu binh. Ảnh: Be.

Trong khi đó, Xanh SM lựa chọn quy hoạch điểm đón trả tại nhiều nút giao trọng yếu quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường chính. Cách làm này vừa tạo thuận tiện cho hành khách, vừa góp phần điều tiết giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực tập trung đông người.

Khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh sách điểm đón trả ngay trên ứng dụng Xanh SM để chủ động hơn trong việc sắp xếp hành trình.