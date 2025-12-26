Giá vàng lại vượt 159 triệu đồng/lượng

Nhờ mức tăng gần nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đã quay về vùng trên 159 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 400.000 đồng so với chốt phiên liền trước, lên 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với Công ty SJC, tức vượt 159 triệu/lượng.

Như vậy, đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay đã đưa giá vàng miếng trong nước trở lại vùng trên 159 triệu đồng/lượng sau khi giảm mất mốc này trong phiên hôm qua.

Dù vẫn còn cách đỉnh lịch sử khoảng 600.000 đồng/lượng, đây vẫn là vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được từ trước đến nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC VỀ GẦN ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2

Ngoài vàng miếng, giá mặt hàng vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tăng mạnh. Sáng nay, SJC nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 500.000 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở 153,1 - 156,1 triệu đồng/lượng.

Hầu hết doanh nghiệp lớn trên thị trường cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 500.000-900.000 đồng.

Sau điều chỉnh, DOJI neo giá vàng nhẫn ở 154 - 157 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết tại 155,2 - 158,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở mức 158 - 159,2 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng. Cùng xu hướng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá mặt hàng này lên 156,2 - 159,2 triệu đồng/lượng.

Với mức bán ra 159,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn của 3 doanh nghiệp này đang giao dịch ở mức cao nhất thị trường.

Biến động tăng của giá vàng trong nước đang đi cùng chiều với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 4.497 USD /ounce, tức tăng 19 USD (0,43%) so với thời điểm mở cửa phiên.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 143 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.