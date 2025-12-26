Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng lại vượt 159 triệu đồng/lượng

  • Thứ sáu, 26/12/2025 10:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhờ mức tăng gần nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đã quay về vùng trên 159 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 400.000 đồng so với chốt phiên liền trước, lên 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với Công ty SJC, tức vượt 159 triệu/lượng.

Như vậy, đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay đã đưa giá vàng miếng trong nước trở lại vùng trên 159 triệu đồng/lượng sau khi giảm mất mốc này trong phiên hôm qua.

Dù vẫn còn cách đỉnh lịch sử khoảng 600.000 đồng/lượng, đây vẫn là vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được từ trước đến nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC VỀ GẦN ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2

Ngoài vàng miếng, giá mặt hàng vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tăng mạnh. Sáng nay, SJC nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 500.000 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở 153,1 - 156,1 triệu đồng/lượng.

Hầu hết doanh nghiệp lớn trên thị trường cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 500.000-900.000 đồng.

Sau điều chỉnh, DOJI neo giá vàng nhẫn ở 154 - 157 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết tại 155,2 - 158,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở mức 158 - 159,2 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng. Cùng xu hướng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá mặt hàng này lên 156,2 - 159,2 triệu đồng/lượng.

Với mức bán ra 159,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn của 3 doanh nghiệp này đang giao dịch ở mức cao nhất thị trường.

Biến động tăng của giá vàng trong nước đang đi cùng chiều với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 4.497 USD/ounce, tức tăng 19 USD (0,43%) so với thời điểm mở cửa phiên.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 143 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rớt khỏi đỉnh, người mua lỗ nặng

So với mức đỉnh lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng, chỉ trong chưa tới một ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng hôm qua lỗ 3 triệu đồng/lượng.

26:1565 hôm qua

Giá vàng dự báo đạt 4.600 USD/ounce vào 2026

UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với kim loại quý, dự báo giá vàng năm 2026 sẽ tăng đều qua từng quý.

11:38 24/12/2025

Giá vàng miếng sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 24/12, xác lập mức kỷ lục mới gần 160 triệu đồng/lượng.

09:45 24/12/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn sjc doji bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng giá vàng thế giới kim loại quý

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng tang len 159 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng miếng tăng lên 159 triệu đồng/lượng

09:34 23/12/2025 09:34 23/12/2025

Sáng 23/12 chứng kiến cú “nhảy vọt” của giá vàng miếng SJC với mức tăng 1,5 triệu đồng, qua đó kéo giá bán chạm mốc 159 triệu/lượng, mức giá chưa từng xuất hiện trước đây.

Gia vang the gioi lan dau tien vuot 4.500 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.500 USD/ounce

08:50 24/12/2025 08:50 24/12/2025

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt và lần đầu tiên vượt qua mốc 4.500 USD/ounce, khi nhu cầu trú ẩn an toàn cùng kỳ vọng cắt giảm lãi suất khiến vàng trở thành tài sản được ưa chuộng.

