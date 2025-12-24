Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.500 USD/ounce

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt và lần đầu tiên vượt qua mốc 4.500 USD/ounce, khi nhu cầu trú ẩn an toàn cùng kỳ vọng cắt giảm lãi suất khiến vàng trở thành tài sản được ưa chuộng.

Trong phiên giao dịch 23/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới chính thức vượt 4.500 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng thêm 41,1 USD lên 4.483,7 USD /ounce, thậm chí có thời điểm thiết lập kỷ lục mới ở mốc 4.525 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 0,8% lên 4.505,7 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới một lần nữa vượt mốc 4.500 USD /ounce, hiện dao động quanh mức 4.520 USD , cũng là vùng đỉnh lịch sử của kim loại quý.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 70%, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư vững chắc.

Trong khi đó, đồng USD giảm giá trong tuần giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy xu hướng dài hạn là các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Đây sẽ là động lực lớn hỗ trợ giá vàng cho đến hết thập kỷ này", các nhà phân tích tại SP Angel cho biết trong một báo cáo. Chuyên gia cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiến tới mốc 5.000 USD /ounce vào năm 2026.

Trong diễn biến căng thẳng địa chính trị mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã ra lệnh phong tỏa tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời cho biết ông không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh với quốc gia này.

Đối với các kim loại khác, bạc nối dài đà tăng kỷ lục trong phiên giao dịch 23/12, vượt ngưỡng quan trọng 70 USD /ounce, trong khi bạch kim cũng chạm các mức cao lịch sử.

Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 3,2% lên 71,22 USD /ounce, trước đó đã chạm mức cao kỷ lục 71,49 USD /ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng 147%.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cao cấp tại Zaner Metals, nhận định cốt lõi của đà tăng này là thực tế cung - cầu trên thị trường đã rơi vào tình trạng thâm hụt suốt 5 năm qua, cùng với nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng. Yếu tố trú ẩn an toàn, kỳ vọng đồng USD suy yếu và lợi suất thấp hơn cũng đang góp phần hỗ trợ giá của kim loại trắng.

"Mục tiêu tiếp theo của bạc là 75 USD , nhưng hoạt động chốt lời vào cuối năm có thể kích hoạt thêm một đợt điều chỉnh giá", ông nói thêm.

Mặt khác, giá bạch kim giao ngay tăng 6,8% lên 2.268,95 USD /ounce, sau khi vọt lên mức cao kỷ lục 2.274,1 USD /ounce, còn palladium tăng 6,5% lên 1.874,22 USD /ounce và cũng là mức cao nhất trong 3 năm qua.