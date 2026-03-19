Sân bay Thành Sơn được quy hoạch đón 3 triệu khách đến năm 2050

  • Thứ năm, 19/3/2026 07:57 (GMT+7)
Cảng Hàng không Thành Sơn được quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Máy bay Vietnam Airlines tại một cảng hàng không nội địa Việt Nam. Ảnh: PV/Vietnam+.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay gồm: Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Boeing B737... và tương đương.

Sân bay Thành Sơn được quy hoạch giữ nguyên cấu hình đường cất hạ cánh hiện hữu; bổ sung đường cất hạ cánh 04R/22L có kích thước 3.050x45 m, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 300 m về phía Nam; quy hoạch đường lăn song song, mở rộng 4 đường lăn hiện hữu kết nối 2 đường cất hạ cánh, bổ sung 5 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh rộng 23 m.

Đài kiểm soát không lưu được quy hoạch phía Đông Nam khu hàng không dân dụng trên khu đất khoảng 10.000 m2. Nhà ga hành khách (bao gồm các công trình phụ trợ nhà ga) được quy hoạch đáp ứng công suất 1,5 triệu hành khách/năm, trên khu đất khoảng 135.600 m2, kết hợp xử lý hàng hóa trong nhà ga hành khách.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Thành Sơn được xác định đáp ứng công suất 3 triệu hành khách/năm, trong đó quy hoạch kéo dài đường cất hạ cánh số 04R/22L về phía Đông, kích thước 3.500 mx45 m; kéo dài đường lăn song song, bổ sung 7 đường lăn nối; mở rộng sân đỗ đáp ứng khoảng 16 vị trí đỗ tàu bay.

Giai đoạn này, quy hoạch mở rộng nhà ga hành khách đạt công suất 3 triệu hành khách/năm. Nhà ga hàng hoá, quy hoạch đáp ứng công suất 15.000 tấn/năm trên khu đất khoảng 13.980 m2.

Cục Hàng không Việt Nam tính toán tổng nhu cầu sử dụng đất Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030 là hơn 2.115 ha, tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 2.094 ha.

Phía Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc lập quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với chủ trương phát triển sân bay lưỡng dụng.

Theo Việt Hùng/Vietnamplus.vn

sân bay Boeing Airbus thành sơn khánh hòa hàng không

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

