Giá vàng, bạc tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều nhích nhẹ 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong phiên giao dịch sáng 20/12, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ 200.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (20/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Dù vậy, so với đỉnh lịch sử 157,2 triệu/lượng thiết lập ngày 15/12, giá bán vàng miếng hiện vẫn thấp hơn 600.000 đồng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán vẫn khiến những người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng nhẹ giá giao dịch vàng miếng sáng nay, đưa giá mặt hàng này lên tương đương với Công ty SJC.

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC cũng tăng thêm 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác chủ yếu giữ xu hướng đi ngang so với giá kết phiên liền trước.

PNJ, DOJI chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,3 - 156,6 triệu/lượng, tiếp tục là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Ở thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt phiên 19/12 (giờ Mỹ) tăng 6 USD lên 4.337,7 USD /ounce. Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 0,5% lên 4.387,3 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng vọt 2,6% lên 67,14 USD /ounce, khép lại tuần với mức tăng 8,4% sau khi chạm đỉnh kỷ lục 67,45 USD trong phiên.

Trong khi đó, giá bạch kim tăng 3,1% lên 1.975,51 USD /ounce sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 17 năm vào phiên 18/12, còn palladium tăng 0,8% lên 1.709,75 USD /ounce sau khi đạt mức cao nhất gần ba năm trước đó trong phiên.

"Vàng và bạc có mối tương quan rất cao và thông thường vàng sẽ dẫn dắt xu hướng, nhưng trong 2 tháng qua, thị trường lại thấy bạc đi trước", ông Michael Matousek, Trưởng bộ phận giao dịch tại U.S. Global Investors, cho biết.

Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng vọt 132%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, nhờ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và các hạn chế về nguồn cung, theo Reuters.

"Dòng vốn ETF (đối với bạc) tiếp tục chi phối xu hướng này, cùng với một phần hoạt động đầu cơ từ các nhà đầu tư cá nhân", ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, nhận định.