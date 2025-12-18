Giá vàng tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch sáng 18/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đi ngang.

Trong khi giá vàng miếng tiếp tục ghi nhận xu hướng phục hồi, giá vàng nhẫn sáng nay chủ yếu giữ đi ngang. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (18/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Dù vậy, so với đỉnh lịch sử 157,2 triệu/lượng thiết lập chiều 15/12, giá bán vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 1 triệu đồng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán vẫn khiến những người lỡ đu đỉnh vàng miếng đang chịu khoản lỗ 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng nhẹ giá giao dịch vàng miếng sáng nay, đưa giá mặt hàng này lên tương đương với Công ty SJC.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp chủ yếu giữ xu hướng đi ngang so với giá kết phiên liền trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện niêm yết ở mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

PNJ, DOJI cũng đồng loạt giữ giá vàng nhẫn đi ngang, chấp nhận giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,2 - 156,4 triệu/lượng, tiếp tục là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới chốt phiên 17/12 (giờ Mỹ) đã tăng 36 USD lên 4.337,3 USD /ounce. Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên cũng tăng 1,09% lên 4.351,4 USD /ounce.

Việc giá vàng liên tục tăng những ngày gần đây liên quan đến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang đã thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, theo Reuters.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay gây chú ý khi tăng vọt 4,2% lên 66,46 USD /ounce, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới. Trong khi đó, bạch kim tăng 3,38%, lên 1.960 USD /ounce, còn palladium tăng 1,04%, lên 1.649 USD /ounce.