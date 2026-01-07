Chứng khoán lập kỷ lục mới

VN-Index bứt phá hơn 45 điểm trong phiên 7/1, tiếp tục chinh phục vùng đỉnh lịch sử mới nhờ dòng tiền lan tỏa mạnh và sự đồng thuận rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch bùng nổ nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây. Trong phiên 7/1, VN-Index nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu, phản ánh trạng thái chủ động nhập cuộc của dòng tiền thay vì tâm lý thăm dò như các phiên trước đó.

Việc chỉ số đang vận động quanh vùng đỉnh lịch sử khiến rung lắc là điều khó tránh. Áp lực chốt lời ngắn hạn liên tục xuất hiện, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng nóng, khiến biên độ tăng của VN-Index trong buổi sáng chỉ dao động trong vùng 15-21 điểm. Điểm đáng chú ý là lực bán không mang tính hoảng loạn, trong khi dòng tiền bắt đáy và mua đuổi vẫn duy trì cường độ tốt.

Bước sang phiên chiều, cục diện thay đổi rõ rệt. VN-Index tăng tốc mạnh mẽ nhờ sự đồng thuận lan tỏa trên toàn thị trường. Trạng thái phân hóa gần như chấm dứt khi hàng loạt nhóm ngành chủ chốt cùng lúc khởi sắc. Bất động sản, tài chính - ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ, nguyên vật liệu và năng lượng đồng loạt tăng giá, tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp chỉ số bứt phá dứt khoát.

Thanh khoản cũng là điểm nhấn quan trọng của phiên. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 35.100 tỷ đồng , tăng gần 20% so với phiên liền trước

Kết phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,5%) lên 1.861,58 điểm; HNX-Index tăng 2,88 điểm (+1,2%) lên 249,4 điểm; UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (+0,8%) lên 121,04 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc xanh khi toàn thị trường ghi nhận 555 mã tăng (gồm 44 mã tăng trần), 809 mã giữ tham chiếu và 227 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò dẫn dắt rõ nét. Cả rổ ghi nhận tới 28 mã tăng giá, chỉ có 2 mã giảm, giúp chỉ số VN30-Index tăng gần 41 điểm lên 2.096 điểm.

VN-Index vượt mốc 1.861 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay không đến từ một vài cổ phiếu đơn lẻ mà được phân bổ khá đồng đều giữa các nhóm vốn hóa lớn và ngành dẫn dắt. Tâm điểm rõ ràng thuộc về nhóm bất động sản, ngân hàng và năng lượng: VIC (+3,4%), VHM (5,4%), VCB (+4%), BID (+5,3%), GAS (tăng trần), GVR (tăng trần), CTG (+3,5%), FPT (+3,7%), BSR (tăng trần) và HPG (+2,5%).

Ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu, chủ yếu mang tính cục bộ như STB (-5,8%), VPL (-2,3%), GEE (-2%), VJC (-1,2%), VPX (-1,2%), KDH (-1,6%), KDC (-3,5%), NVL (1,1%), VCK (-0,2%) và CTD (-2%).M

ột điểm nhấn khác của phiên là sự trở lại của khối ngoại ở trạng thái mua ròng, với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng . Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào các cổ phiếu dẫn dắt xu hướng, trong đó FPT được mua ròng khoảng 286 tỷ đồng , HPG khoảng 220 tỷ đồng và VIC khoảng 175 tỷ đồng .

Trong khi đó, STB chịu áp lực bán ròng đặc biệt lớn, với giá trị hơn 1.140 tỷ đồng và toàn bộ đều thông qua kênh khớp lệnh. Ngoài STB, khối ngoại cũng bán ròng VHM khoảng 171 tỷ đồng và KDH khoảng 53 tỷ đồng .