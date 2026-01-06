Cổ phiếu PV GAS 'cháy hàng' dù không đủ điều kiện là công ty đại chúng

Cổ phiếu PV GAS tăng trần 2 phiên liên tiếp, trở thành tâm điểm kéo VN-Index lập đỉnh mới dù doanh nghiệp đang không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

PV GAS đang nằm trong diện không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Ảnh: GAS.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 6/1 với diễn biến sôi động trong bối cảnh VN-Index tiếp tục vận động quanh vùng đỉnh lịch sử. Ngay từ đầu phiên, dòng tiền nhập cuộc khá chủ động, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo lực đẩy giúp chỉ số nhanh chóng thử thách mốc tâm lý 1.800 điểm.

Tuy nhiên, khi VN-Index tiến sát vùng cao mới, áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu gia tăng. Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm rung lắc mạnh, thậm chí đánh mất gần như toàn bộ thành quả tăng điểm đạt được trước đó.

Bước sang phiên chiều, xu hướng giao dịch trở nên tích cực hơn khi lực cầu quay trở lại và có sự đồng thuận rõ nét hơn từ phía nhà đầu tư. VN-Index theo đó bật tăng mạnh trở lại và nới rộng đà tăng về cuối phiên. Dù vậy, dòng tiền không lan tỏa đều mà chủ yếu tập trung vào một số nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng, tiêu dùng và năng lượng.

Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 30.100 tỷ đồng , tăng 6% so với phiên liền trước. Mức gia tăng này cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện tích cực, dù sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu ngày càng rõ rệt.

Kết phiên, VN-Index tăng 27,87 điểm, tương đương 1,6%, lên 1.816,27 điểm, qua đó thiết lập vùng đỉnh mới. Trái ngược với diễn biến tích cực trên sàn HoSE, các chỉ số còn lại chịu áp lực điều chỉnh nhẹ: HNX-Index giảm 0,22 điểm (-0,1%) xuống 246,52 điểm, UPCoM-Index mất 0,47 điểm (-0,4%) xuống 120,14 điểm.

Bức tranh thị trường chung thể hiện rõ sự phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 381 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần), 870 mã giữ tham chiếu và 341 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 duy trì xu hướng tích cực và đóng vai trò dẫn dắt chính cho thị trường. Trong nhóm này, có tới 23 mã tăng giá, 3 mã đứng tham chiếu và chỉ 4 mã giảm. Nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu trụ, chỉ số VN30-Index tăng hơn 27 điểm.

VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HoSE. Dòng tiền tập trung rõ rệt vào các trụ cột, qua đó tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số, nổi bật là VHM (tăng trần), GAS (tăng trần), MBB (+5,1%), VPB (+3,4%), GVR (tăng trần), TCB (+3%), VRE (tăng trần), VPL (+2,9%), TCX (+3,8%) và CTG (+2%).

Tâm điểm chú ý của thị trường trong phiên thuộc về cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS. Mã này tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, đưa thị giá lên 82.800 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng 4 năm trở lại đây. Thanh khoản của GAS cũng bứt phá đáng kể, giá trị giao dịch mỗi phiên xấp xỉ 400 tỷ đồng .

Điều đáng chú ý là diễn biến khởi sắc của GAS xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp đang không đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng và đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết nếu không sớm khắc phục. Nguyên nhân nằm ở việc PV GAS chưa đảm bảo yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Trước thực tế này, PV GAS cho biết đang tích cực làm việc với cổ đông lớn, đồng thời báo cáo và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm kiếm phương án xử lý phù hợp với khuôn khổ pháp lý.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại không ít cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình, qua đó phần nào kìm hãm đà lan tỏa của thị trường: STB (-2,1%), FPT (-1,1%), MCH (-0,5%), HVN (-1,2%), DGC (-3,8%), SAB (-1,1%), CII (-5,2%), TCH (-3,6%), VPI (-2,6%) và DXG (-2,1%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với quy mô trên 500 tỷ đồng trong phiên. Áp lực bán tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua, đáng kể nhất là VIC với giá trị bán ròng khoảng 425 tỷ đồng , VHM khoảng 294 tỷ đồng và DXS khoảng 208 tỷ đồng .

Ở chiều mua, MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 307 tỷ đồng , tiếp đến là VPB (+ 165 tỷ đồng ), GEX (+ 100 tỷ đồng ).