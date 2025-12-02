Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng giảm mất mốc 155 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 2/12/2025 10:28 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Với mức giảm hơn nửa triệu đồng/lượng sáng nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức lùi sâu khỏi mốc 155 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/12, giá vàng miếng SJC giảm mất mốc 155 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (2/12), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 152,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm sâu hiếm hoi của vàng miếng trong một tuần gần nhất. Trước đó, mặt hàng này liên tục tăng "nóng", ghi nhận mức tăng tới hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tuần để leo lên đỉnh lịch sử mới ở 155,7 triệu đồng/lượng.

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đã giảm mạnh giá vàng miếng xuống dưới mốc 155 triệu đồng/lượng, về ngang bằng với SJC.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC MẤT MỐC 155 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.6
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4 154.2 155.2 154.6

Diễn biến giảm mạnh không chỉ được các doanh nghiệp áp dụng với vàng miếng mà vàng nhẫn cũng chịu ảnh hưởng. Theo diễn biến chung của thị trường, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ sáng nay giảm 700.000 đồng, hiện niêm yết tại vùng 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 600.000 đồng với giá vàng nhẫn, cùng xuống 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng ở chiều mua xuống 153,3 triệu đồng/lượng và giảm 600.000 đồng ở chiều bán xuống 154,6 triệu đồng.

Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm nửa triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh vùng giá 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng giá liên tục trong vòng một tuần qua. Tính chung trong khoảng thời gian này, vàng nhẫn đã tăng tới gần 5 triệu đồng cho mỗi lượng.

Đà giảm sâu của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.

Kim loại quý vừa điều chỉnh giảm hơn 10 USD (-0,24%) xuống còn 4.221 USD/ounce. Tại mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này của giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

