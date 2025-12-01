Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần đầu tiên giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 1/12/2025 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thị trường sáng 1/12 chứng kiến cú “nhảy vọt” mới của vàng miếng SJC, biên độ tăng 300.000 đồng để kéo giá bán vượt 155 triệu đồng/lượng - cột mốc chưa từng xuất hiện trước đây.

Giá vàng miếng SJC có đỉnh kỳ lục mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Mở cửa phiên sáng nay (1/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 153,7 - 155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 800.000 đồng so với cuối tuần trước. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trên đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã có một tuần “leo dốc không nghỉ”, cộng dồn mức tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng và lập nên chuỗi tăng kéo dài nhất trong vòng hai tuần gần đây.

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang SJC, phá sâu mốc 155 triệu đồng/lượng.

Với cú bứt tốc này, vàng miếng SJC đã chính thức xác lập đỉnh lịch sử mới, vượt xa mốc kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi trung tuần tháng 10. Giá bán hiện tại của vàng miếng đã cao hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với đỉnh cũ.

ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI CỦA VÀNG MIẾNG SJC
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4 151.4 152.2 152.9 152.9 153.7
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4 154.2 155.7

Không chỉ vàng miếng tạo sóng, vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biến động mạnh. SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 150,9 - 153,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý thậm chí tăng mạnh hơn, thêm 400.000 đồng để giao dịch tại 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI đi ngược xu hướng, giảm nhẹ 100.000 đồng đối với dòng vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá về mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, hệ thống Mi Hồng tiếp tục gây chú ý khi niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 154 - 155,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, trở thành đơn vị đưa ra mức giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá ở 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 300.000 đồng so với cuối tuần trước.

Tính trong một tuần gần nhất, vàng nhẫn trong nước đã tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng. Dù đà tăng rất mạnh, mức giá hiện tại vẫn còn thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử hơn 160 triệu đồng/lượng từng được Bảo Tín Minh Châu bán ra vào phiên giao dịch 21/10.

Đà bứt phá của thị trường vàng trong nước song hành với cú tăng tốc mạnh của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tiếp tục leo lên thêm hơn 30 USD (+0,7%) để giao dịch quanh mức 4.248 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

vàng miếng SJC Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn sjc pnj phú quý bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải giá vàng thế giới

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

