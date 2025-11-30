Phố Wall nâng kỳ vọng với giá vàng

Các nhà phân tích cho rằng lực mua đang chiếm ưu thế khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, trong khi đồng USD suy yếu mở ra dư địa mới với giá vàng.

Giới chuyên gia và nhà đầu tư cùng lạc quan với giá vàng thế giới trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều tuần biến động mạnh và liên tục thoái lui, thị trường vàng bước vào tuần này với xu hướng chủ đạo là "hưng phấn", đồng thời loại bỏ nguy cơ quay lại thử nghiệm vùng hỗ trợ 4.000 USD /ounce.

Giá vàng thế giới lấy lại động lực

Vàng giao ngay mở cửa tuần này ở mức 4.074 USD /ounce nhưng nhanh chóng giảm về 4.044 USD /ounce, rồi hai lần kiểm tra mốc 4.080 USD /ounce trước khi bứt phá mạnh qua vùng kháng cự 4.100 USD /ounce. Khi biên độ giá được mở rộng vững chắc, thị trường châu Á tiếp tục dẫn dắt đà tăng, đẩy vàng lên mức cao mới trong tuần, tiến sát mốc 4.170 USD /ounce.

Sau đó, giá đi vào trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp 4.145- 4.170 USD /ounce suốt kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ. Đến tối thứ Năm, nhịp tăng quan trọng khác xuất hiện khi vàng vọt lên trên 4.192 USD /ounce, rồi lùi về kiểm tra lại vùng hỗ trợ 4.155 USD /ounce.

Đáng chú ý, ngay khi mở cửa giao dịch phiên cuối tuần, kim loại quý tăng vọt áp sát mốc 4.200 USD /ounce. Đến chiều, giá thiết lập đỉnh cao nhất tuần ở 4.227 USD /ounce và duy trì gần như toàn bộ mức tăng này cho đến lúc thị trường đóng cửa.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý tăng giá đang quay trở lại một cách rõ rệt trên cả Phố Wall và nhà đầu tư, sau khi vàng bật mạnh khỏi vùng hỗ trợ 4.000 USD /ounce.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 79 14 7 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

70 19 11

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, xu hướng nghiêng mạnh về phe mua khi kim loại quý thể hiện sức mạnh đáng kể trong tuần vừa qua. Có tới 11 chuyên gia (chiếm 79%) dự báo giá vàng sẽ đi lên trong tuần tới; chỉ 1 chuyên gia (chiếm 7%) cho rằng giá giảm, trong khi hai người còn lại (chiếm 14%) đoán thị trường đi ngang.

Tâm lý lạc quan cũng bao trùm giới đầu tư nhỏ lẻ. Cuộc thăm dò trực tuyến hút 260 phiếu bầu cho thấy sự tự tin của các nhà giao dịch được củng cố. Có 183 người (chiếm 70%) kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trong tuần tới; 29 người (chiếm 11%) nghiêng về kịch bản giảm; còn 48 người (chiếm 19%) cho rằng giá sẽ giữ ổn định.

Giá vàng tuần tới được dự báo ra sao?

Trong tuần tới, thị trường chờ đón loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ chính phủ Mỹ, dù báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 và số liệu GDP quý III không nằm trong lịch công bố.

Vào thứ Hai, tâm điểm của thị trường sẽ là chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 11, tiếp đó là PMI dịch vụ ISM vào thứ Tư cùng dữ liệu việc làm tư nhân ADP tháng 10. Những số liệu này được theo dõi sát sao hơn bình thường trong bối cảnh thiếu vắng báo cáo việc làm toàn diện.

Đến thứ Năm, thị trường nhận số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, trước khi tuần giao dịch khép lại với báo cáo PCE lõi tháng 10 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cùng khảo sát niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 12 do Đại học Michigan thực hiện.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định kim loại quý đang tiến gần các mức đỉnh lịch sử mới.

"Dù vàng giao ngay biến động mạnh theo từng ngày trong tuần này, kết quả cuối cùng vẫn là mức tăng khoảng 2,75%, cũng là mức tăng mạnh nhất trong 6 tuần qua", Chandler nói và cho rằng thị trường đang củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới, trong khi chỉ số USD Index đã giảm 0,5%, giúp củng cố thêm đà tăng của vàng.

Theo Chandler, nhịp giảm từ đỉnh tháng 10 có tính chất điều chỉnh và vùng kháng cự nằm quanh 4.195 USD /ounce; nếu phá vỡ mốc này, giá vàng có thể quay lại kiểm định đỉnh tháng 11.

Trái với quan điểm trên, Alex Kuptsikevich - nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro - dự báo vàng có thể giảm trong tuần tới. Ông nhận định kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục kéo lợi suất trái phiếu Mỹ xuống, hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine đang hạn chế đà tăng.

Ông lưu ý rằng trong 3 năm qua, kể từ khi chu kỳ tăng giá mạnh của vàng bắt đầu, giá đã tăng tới 170% nhờ nhu cầu mua vàng vật chất mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương của thị trường mới nổi, gây áp lực lên đồng USD.

Kuptsikevich cũng đề cập tới thông tin về khả năng Kevin Hassett được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed, điều đã khiến thị trường hạ kỳ vọng lãi suất cuối kỳ xuống còn 2,75%/năm. Theo đó, FOMC có thể giảm tới 0,5 điểm % tại một hoặc vài cuộc họp tới, kéo USD và lợi suất trái phiếu đi xuống.

"Những yếu tố này tạo điều kiện cho giá vàng tăng lên", ông nói và dẫn lại dự báo vàng sẽ lên 4.500 USD /ounce vào cuối năm 2026 của UBS và mức trung bình 4.450 USD /ounce theo Deutsche Bank. Tuy vậy, ông cảnh báo rủi ro chốt lời khi vàng đã tăng 48% từ đầu năm và dự báo kim loại quý có thể giảm về 4.040 USD /ounce vào cuối tuần tới để xóa sạch mức tăng của tuần trước.