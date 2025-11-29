Giá vàng thế giới tăng bất ngờ

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần khi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới càng thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Chốt phiên giao dịch 28/11, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4217,7 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 28/11, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng một mạch gần 62 USD lên vùng 4.217,7 USD /ounce. Trong phiên, giá kim quý có thời điểm vượt 4.220 USD /ounce, mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 1,3% lên 4.254,9 USD /ounce.

Hiện, kim loại quý đang hướng tới mức tăng 3,6% trong tuần và 5,2% trong tháng, đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

"Dự báo hiện tại là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026, buộc Fed phải hạ lãi suất. Điều này đang kéo một số nhà đầu tư quay lại với vàng", Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Mặt khác, những bình luận mang tính ôn hòa gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với loạt dữ liệu kinh tế yếu hơn sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ càng củng cố niềm tin cho thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, tăng mạnh so với mức 50% vào tuần trước, theo Reuters.

Trong khi đó, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định các biểu đồ kỹ thuật của bạc đã chuyển sang xu hướng tích cực hơn trong khoảng một tuần trở lại đây.

Điều này đang thu hút "các nhà đầu cơ dựa trên biểu đồ tăng vị thế mua trên thị trường bạc".

Nhu cầu vàng tại các thị trường châu Á lớn trong tuần qua khá trầm lắng. Yếu tố giá cao đã làm giảm lực mua lẻ dù Ấn Độ đang bước vào mùa cưới.

Tại Trung Quốc, việc bãi bỏ ưu đãi thuế đối với hoạt động mua vàng đã khiến sức mua của người tiêu dùng suy yếu.

Ở diễn biến khác, giá bạc leo lên mức kỷ lục mới 56,78 USD /ounce, tăng 6,1% trong phiên và 16,6% trong tháng.

Bên cạnh đó, giá bạch kim tăng 4% lên 1.672,50 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.450,16 USD /ounce và đang hướng tới mức tăng 5,6% trong tuần.