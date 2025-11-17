Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 17/11, giá vàng trong nước "đứng yên" trong khi giá thế giới vẫn chưa phục hồi sau phiên lao dốc cuối tuần trước, kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên 21 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước "bất động" trong phiên giao dịch sáng 17/11 nhưng đã đắt hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới chưa thể phục hồi sau phiên lao dốc mạnh cuối tuần trước, đà giảm thấp hơn của giá vàng trong nước đang kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên mức cao mới.

Cụ thể, sáng 17/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua - bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải… hiện đều neo giá bán vàng miếng ở mức 151 triệu đồng/lượng, cùng đi ngang so với cuối tuần trước.

Diễn biến trầm lắng của giá vàng trong nước ghi nhận ngay sau tuần giao dịch đầy sóng gió, khi giá vàng miếng có 3 phiên tăng tổng cộng 6 triệu đồng/lượng rồi nhanh chóng đảo chiều mất gần 5 triệu đồng chỉ trong 2 phiên sau đó. Dù vậy, tính từ đầu tuần trước tới nay, giá vàng miếng vẫn đang cao hơn gần 3 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng khoảng 2%.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng “chôn chân” tại vùng giá tương tự cuối tuần trước. Trong đó, Công ty SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 146,5 - 149 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở 146,9 - 149,9 triệu/lượng; Phú Quý giữ mức 147,5 - 150,5 triệu/lượng.

Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện là những thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện cùng chấp nhận bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động quanh mức 148-149 triệu/lượng, tùy doanh nghiệp.

Đáng chú ý, với vùng giá hiện tại, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn thấp hơn gần 10 triệu đồng/lượng so với đỉnh ghi nhận được hồi trung tuần tháng 10 (160,5 triệu đồng/lượng), tương đương mức giảm 6% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trong bối cảnh giá vàng quốc tế giảm mất mốc 4.100 USD/ounce, hiện dao động quanh vùng 4.080 USD/ounce, nhưng giá vàng trong nước vẫn neo trên 150 triệu/lượng. Chênh lệch giá giữa 2 thị trường đã bị nới rộng lên tới 21 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

