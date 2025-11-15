Giá vàng giảm gần 5 triệu/lượng sau hai ngày, người mua lỗ nặng

Sáng 15/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh thêm hơn 2 triệu đồng, cùng rớt về vùng 151 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến người mua vàng lỗ nặng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (15/11). Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 15/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng kéo giá giao dịch vàng miếng giảm về ngang bằng với SJC, tức bán ra ở mốc 151 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp của vàng miếng, với tổng mức giảm lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng từng trải qua 3 phiên tăng mạnh tới 6 triệu đồng/lượng. Như vậy mức giảm trong 2 phiên gần nhất đã lấy đi gần như phần lớn mức tăng trước đó của mặt hàng này.

Đà lao dốc mạnh trong 2 phiên gần nhất cùng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng hồi giữa tuần đến nay đã chịu khoản lỗ gần 7 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, tính chung từ cuối tuần trước đến nay, giá bán vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 3 triệu đồng cho mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng gần 2%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI TỰ DO Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Mức giảm từ các doanh nghiệp lớn cũng dao động 2,2-2,6 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 146,9 - 149,9 triệu/lượng; nhẫn tròn của Phú Quý neo tại 147,5 - 150,5 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng giảm còn 149,8 - 151 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là hai thương hiệu neo giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện giao dịch với người dân ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng nhẫn trong nước cũng biến động cùng chiều với vàng miếng, khi trải qua 3 phiên tăng mạnh rồi lại 2 phiên giảm sâu liên tiếp. So với đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng từng thiết lập được vào hồi giữa tháng 10, hiện giá bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã giảm khoảng 10 triệu đồng (-6%) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ biến động suy yếu của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa giao dịch tuần này ở mức 4.081 USD /ounce, tương đương giảm mạnh 90 USD (-2,15%). Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước tới 21 triệu đồng/lượng.