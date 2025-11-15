Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng giảm gần 5 triệu/lượng sau hai ngày, người mua lỗ nặng

  • Thứ bảy, 15/11/2025 10:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 15/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh thêm hơn 2 triệu đồng, cùng rớt về vùng 151 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến người mua vàng lỗ nặng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (15/11). Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 15/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng kéo giá giao dịch vàng miếng giảm về ngang bằng với SJC, tức bán ra ở mốc 151 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp của vàng miếng, với tổng mức giảm lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng từng trải qua 3 phiên tăng mạnh tới 6 triệu đồng/lượng. Như vậy mức giảm trong 2 phiên gần nhất đã lấy đi gần như phần lớn mức tăng trước đó của mặt hàng này.

Đà lao dốc mạnh trong 2 phiên gần nhất cùng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng hồi giữa tuần đến nay đã chịu khoản lỗ gần 7 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, tính chung từ cuối tuần trước đến nay, giá bán vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 3 triệu đồng cho mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng gần 2%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI TỰ DO
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Mức giảm từ các doanh nghiệp lớn cũng dao động 2,2-2,6 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 146,9 - 149,9 triệu/lượng; nhẫn tròn của Phú Quý neo tại 147,5 - 150,5 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng giảm còn 149,8 - 151 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là hai thương hiệu neo giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện giao dịch với người dân ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng nhẫn trong nước cũng biến động cùng chiều với vàng miếng, khi trải qua 3 phiên tăng mạnh rồi lại 2 phiên giảm sâu liên tiếp. So với đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng từng thiết lập được vào hồi giữa tháng 10, hiện giá bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã giảm khoảng 10 triệu đồng (-6%) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ biến động suy yếu của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa giao dịch tuần này ở mức 4.081 USD/ounce, tương đương giảm mạnh 90 USD (-2,15%). Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước tới 21 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh thị trường bán tháo trên diện rộng, diễn biến xảy ra sau những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed.

2 giờ trước

Giá vàng bất ngờ lao dốc

Sau 3 phiên gần nhất ghi nhận mức tăng tới 6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã lập tức “quay đầu” giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 14/11.

25:1520 hôm qua

Giá vàng miếng vượt 154 triệu đồng/lượng

Với mức tăng 6 triệu đồng trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC đã hồi phục về vùng đỉnh kỷ lục từng thiết lập được hồi giữa tháng 10.

42:2494 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi tiep tuc tang hinh anh

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

08:53 13/11/2025 08:53 13/11/2025

0

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về kế hoạch mở cửa trở lại chính phủ.

Khong can noi gia vang hinh anh

Không cản nổi giá vàng

09:52 13/11/2025 09:52 13/11/2025

0

Giá vàng miếng SJC lại tăng vọt gần 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (13/11) để leo thẳng lên mốc trên 153 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý