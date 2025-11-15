Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh thị trường bán tháo trên diện rộng, diễn biến xảy ra sau những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed.

Chốt phiên giao dịch 14/11, giá vàng thế giới giảm xuống 4080,7 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này 14/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm tới 90,9 USD xuống 4.080,7 USD /ounce. Đà giảm đã kéo mức tăng trong cả tuần này của kim loại quý thu hẹp xuống còn 2,3%.

Thậm chí, nếu tính từ vùng giá đỉnh kim loại quý đạt được trong phiên gần nhất ở 4.210 USD /ounce, giá vàng đã rơi một mạch gần 180 USD /ounce xuống vùng 4.030 USD /ounce, trước khi phục hồi về vùng giá hiện tại.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 2,4% còn 4.094,2 USD /ounce. Vàng là tài sản không mang lại lợi suất và thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn bất ổn kinh tế cũng như môi trường lãi suất thấp.

"Thị trường đang đặt cược thấp hơn cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Điều này khiến đà tăng của vàng và bạc chững lại", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Giá vàng thế giới vừa rơi một mạch từ vùng trên 4.200 USD /ounce về dưới 4.100 USD chỉ trong một phiên. Ảnh: Tradingview.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng lao dốc sau làn sóng bán tháo toàn cầu khi Fed phát tín hiệu về chính sách "diều hâu", theo Reuters.

Mặt khác, đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử vừa qua đã tạo ra khoảng trống dữ liệu lớn, khiến Fed và giới giao dịch thiếu thông tin trước cuộc họp chính sách tháng tới.

Hiện, giới đầu tư kỳ vọng các dữ liệu mới sẽ cho thấy kinh tế giảm tốc, qua đó tạo dư địa để Fed hạ lãi suất vào tháng 12, yếu tố vốn có lợi cho vàng.

Tuy nhiên, kỳ vọng này đã "phai nhạt" khi nhiều quan chức Fed tỏ ra thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất mà thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng tới đã giảm từ mức 50% xuống còn 46%.

"Khi nhận yêu cầu nộp thêm tiền ký quỹ (margin call), nhà đầu tư thường sẽ tìm cách đóng mọi vị thế. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến giá vàng giảm giá, dù tâm lý né tránh rủi ro đang tồn tại", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn ở châu Á tuần này vẫn trầm lắng.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,8% xuống 50,84 USD /ounce nhưng vẫn hướng tới mức tăng 5,2% trong tuần.

Bạch kim giảm 2,1% còn 1.547,3 USD /ounce, trong khi Palladium mất 2,8% xuống 1.387,25 USD /ounce. Đáng chú ý, cả 2 kim loại này đều đang ghi nhận mức tăng mạnh tính từ đầu tuần.