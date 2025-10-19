Chuyên gia dự báo giá vàng chạm mốc 5.000 USD/ounce tuần tới

Chuyên gia tài chính của Phố Wall dự báo giá vàng thế giới có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce tuần tới do tâm lý FOMO trên thị trường đang lan tỏa.

Giá vàng vừa trải qua tuần tăng mạnh dữ dội, đạt đỉnh gần 4.400 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh không có dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ tác động tới tâm lý nhà đầu tư, giá vàng đã tăng mạnh liên tiếp trong tuần qua do lo ngại kéo dài về thuế quan thương mại, trước khi đảo chiều đột ngột vào phiên cuối tuần khiến nhiều nhà đầu tư "lướt sóng" phải rời thị trường.

Giá vàng tăng dữ dội

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức 4.022 USD /ounce và nhanh chóng bứt phá, chạm 4.100 USD /ounce rồi vượt 4.200 USD /ounce vào cuối phiên thứ Tư, tiến sát mốc 4.300 USD /ounce ngay trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa hôm thứ Năm và đạt đỉnh gần 4.400 USD /ounce vào rạng sáng thứ Sáu (theo giờ Mỹ).

Tuy nhiên, đà tăng mạnh mẽ này nhanh chóng chững lại. Mở cửa phiên châu Á sáng thứ Sáu, giá vàng bật từ 4.315 USD /ounce lên 4.368 USD /ounce chỉ trong 15 phút, trước khi lao dốc về 4.290 USD /ounce.

Dù sau đó phục hồi lên mức kỷ lục mới 4.370 USD /ounce, lực mua suy yếu khiến giá quay đầu giảm mạnh. Sau nhiều lần không thể cản phá mốc 4.260 USD /ounce, giá giảm về mức thấp nhất trong ngày ở 4.186 USD /ounce, rồi đóng cửa tuần này quanh 4.250 USD /ounce.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng đang trên đà tăng mạnh nhất trong một năm kể từ giai đoạn 1979.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đã thể hiện sự chia rẽ về xu hướng giá vàng trong tuần tới, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan và ổn định.

CHUYÊN GIA PHỐ WALL, NHÀ ĐẦU TƯ DỰ BÁO GIÁ VÀNG TIẾP TỤC TĂNG VÀO TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 60 13 27 Nhà đầu tư

68 14 18

Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có 9 người (chiếm 60%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (chiếm 27%) cho rằng giá sẽ giảm, và 2 người (chiếm 13%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 265 người đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến, trong đó 180 người (chiếm 68%) tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 48 người (chiếm 18%) dự báo giảm, còn 37 người (chiếm 14%) kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định trong tuần tới.

Thị trường chờ mốc 5.000 USD /ounce

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang tạm thời đóng cửa, thị trường buộc phải dựa vào các nguồn dữ liệu từ khu vực tư nhân, bao gồm báo cáo về doanh số bán nhà và dữ liệu sản xuất sẽ được công bố trong tuần tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn sẽ tiếp cận một số chỉ báo lạm phát chính thức, khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã triệu tập một số lượng hạn chế nhân viên trở lại làm việc để công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào thứ Sáu. Động thái này nhằm giúp chính phủ tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho người hưởng an sinh xã hội trước thời hạn ngày 1/11.

Doanh số bán nhà hiện tại tháng 9 cũng sẽ được công bố vào thứ Năm, trong khi chỉ số S&P Flash PMI, phản ánh hoạt động sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế Mỹ được tiết lộ trong thứ Sáu.

Đánh giá về thị trường vàng, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định không chỉ nhóm ngân hàng trung ương, mà cả những nhà đầu tư theo xu hướng và đầu cơ cũng đã nhập cuộc mua vàng.

Chandler lưu ý lợi suất trái phiếu Mỹ đang giảm nhẹ, trong đó trái phiếu kỳ hạn 2 năm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, còn trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm đáy 6 tháng. Đồng USD cũng đang trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 8. Vì thế vàng càng thêm hấp dẫn.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng dù đà tăng hiện tại có thể "không bền vững", nhưng giới đầu tư vẫn kiên trì nắm giữ vàng và mua thêm khi giá điều chỉnh. Ông chỉ ra rằng dòng vốn đầu tư vào vàng đang tăng mạnh, khi quỹ ETF GLD đã tăng tới 880% so với cùng kỳ năm trước.

"Bạn sẽ sớm thấy vàng chạm mốc 5.000 USD /ounce. Giá có thể điều chỉnh về 4.000 USD /ounce, nhưng đó chỉ là biến động nhỏ trong một xu hướng lớn. Mốc 5.000 USD /ounce có thể là tuần tới, xu hướng hiện nay cho thấy dòng tiền đầu tư đang đổ mạnh vào vàng. Khi thị trường chứng khoán tăng 12% mà vàng tăng tới 50%, điều đó đủ để thu hút sự chú ý và lan tỏa tâm lý FOMO", Grady dự đoán.

Ông cũng lưu ý các nhà sản xuất vàng hiện chưa có động thái phòng ngừa rủi ro, nên sẽ không kìm hãm được đà tăng này.

Grady cho biết làn sóng quan tâm đến vàng đang lan rộng ở cấp độ nhà đầu tư đơn lẻ, với lượng cuộc gọi tư vấn từ nhà đầu tư cá nhân "nhiều chưa từng có". Ông nhận định vàng đang trở lại dòng chảy đầu tư chính thống, đặc biệt thông qua quỹ ETF GLD.

Theo Grady, yếu tố duy nhất có thể làm chậm đà tăng của vàng là một bước ngoặt tích cực trong xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, lãi suất và dữ liệu kinh tế sẽ là các biến số cần theo dõi. Thị trường có thể thấy thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Nhưng nếu không có tiến triển rõ ràng trong chiến sự, vàng vẫn sẽ duy trì xu hướng đi lên.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng sau hơn 2 tháng tăng liên tiếp, giá vàng có thể giảm trong tuần tới.

Ông nhận định việc vàng vượt mốc 4.200 USD /ounce là kết quả của làn sóng đầu cơ mạnh, phản ánh sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền tệ khi nhiều quốc gia đối mặt thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng.

"Tuy nhiên, lịch sử chưa từng ghi nhận chuỗi tăng 10 tuần liên tiếp", ông nói và cảnh báo hiện giá vàng đang vượt đường trung bình động 200 tuần tới 90%, mức chênh lệch chỉ xảy ra duy nhất một lần vào năm 1980. Thị trường cần một nhịp nghỉ kỹ thuật, nếu không, đây có thể là khởi đầu cho một chu kỳ đảo chiều lớn kéo dài nhiều năm.