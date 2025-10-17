Giá vàng nhẫn sắp đạt 160 triệu đồng/lượng

Chỉ còn 2 triệu đồng nữa là giá vàng nhẫn sẽ chinh phục cột mốc 160 triệu đồng/lượng, mốc giá không tưởng với những người mua vàng từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đã đạt mốc 158 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Tính đến 11h, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã đồng loạt thiết lập vùng giá mới.

Trong đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC hiện cố định ở mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 triệu đồng so với buổi sáng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, mức tăng được ghi nhận lên tới 3,9 triệu đồng.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại các thương hiệu lớn khác như PNJ, Phú Quý, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu...

Đặc biệt, đà tăng mạnh hơn còn ghi nhận với giá vàng nhẫn, trong đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã nâng giá giao dịch mặt hàng lên 155 - 158 triệu đồng/lượng, kỷ lục chưa từng có của thị trường vàng trong nước. So với buổi sáng, mức giá này đã tăng 1,4 triệu/lượng và cao hơn 4 triệu đồng so với hôm qua.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 154,5 - 154,8 triệu/lượng, cao thứ 2 thị trường.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu khác phổ biến dao động quanh mức 150-151 triệu đồng/lượng (mua) và 152-153 triệu/lượng (bán), đều tăng trên dưới 4 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC KHÔNG NGỪNG TĂNG Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147.1 151.5 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153

Trong phiên giao dịch sáng 17/10, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi lại tăng thêm hơn 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148,2 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đà tăng tương tự cũng ghi nhận tại các thương hiệu của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI. Hiện các doanh nghiệp này đều tăng giá vàng nhẫn thêm hơn 2 triệu đồng so với hôm qua, đưa giá bán lên sát mốc 151 triệu đồng/lượng. Trong khi, Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá bán vàng nhẫn lên tới 153,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đẩy mạnh giá vàng nhẫn lên vùng cao nhất thị trường, hiện giao dịch ở mức 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá lịch sử đối với sản phẩm vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn của thương hiệu này hiện không chỉ cao hơn giá vàng miếng mà còn bỏ xa giá vàng nhẫn các thương hiệu khác đưa ra.

Tính trong gần 10 tháng qua, giá vàng nhẫn đã thể hiện sức tăng bền bỉ, thậm chí vượt cả mức tăng vàng miếng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 72 triệu đồng/lượng (+84%), giúp người mua từ đầu năm nay lãi ròng khoảng 70 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, giá vàng miếng cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Công ty SJC đã nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 2,3 triệu/lượng ở chiều mua và tăng 1,8 triệu/lượng ở chiều bán so với chốt phiên 16/10, hiện cố định ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng miếng đã chạm mốc 152,2 triệu đồng/lượng, nhưng ngay lập tức suy yếu để lùi về giá bán hiện tại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... hiện cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên ngang ngửa với SJC.

Làn sóng tăng giá này nối dài chuỗi tăng hơn 1 tháng liên tiếp của vàng miếng, với tổng mức tăng gần 19 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 78%.

Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng hơn 64 triệu đồng/lượng - con số “trong mơ” với nhiều kênh đầu tư khác.

Đà tăng của giá vàng trong nước vẫn diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch 16/10 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng mạnh 118,1 USD lên 4.325,3 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm giá kim quý nhảy vọt lên mốc 4.379 USD /ounce.

Đây không chỉ là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới mà còn đánh dấu đà tăng phi mã của kim loại quý từ đầu năm đến nay.

Trong phiên đang diễn ra, giá kim quý hiện giao dịch quanh vùng 4.343 USD /ounce, tăng 0,4% so với phiên liền trước. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 2,5% lên 4.304,6 USD /ounce.

Với vùng giá hiện tại, vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước vẫn đang đắt hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chênh tới gần 19 triệu đồng/lượng.