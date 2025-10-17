Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng nhẫn sắp đạt 160 triệu đồng/lượng

  • Thứ sáu, 17/10/2025 10:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ còn 2 triệu đồng nữa là giá vàng nhẫn sẽ chinh phục cột mốc 160 triệu đồng/lượng, mốc giá không tưởng với những người mua vàng từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đã đạt mốc 158 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Tính đến 11h, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã đồng loạt thiết lập vùng giá mới.

Trong đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC hiện cố định ở mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 triệu đồng so với buổi sáng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, mức tăng được ghi nhận lên tới 3,9 triệu đồng.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại các thương hiệu lớn khác như PNJ, Phú Quý, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu...

Đặc biệt, đà tăng mạnh hơn còn ghi nhận với giá vàng nhẫn, trong đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã nâng giá giao dịch mặt hàng lên 155 - 158 triệu đồng/lượng, kỷ lục chưa từng có của thị trường vàng trong nước. So với buổi sáng, mức giá này đã tăng 1,4 triệu/lượng và cao hơn 4 triệu đồng so với hôm qua.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 154,5 - 154,8 triệu/lượng, cao thứ 2 thị trường.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu khác phổ biến dao động quanh mức 150-151 triệu đồng/lượng (mua) và 152-153 triệu/lượng (bán), đều tăng trên dưới 4 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC KHÔNG NGỪNG TĂNG
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147.1 151.5
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153

Trong phiên giao dịch sáng 17/10, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi lại tăng thêm hơn 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148,2 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đà tăng tương tự cũng ghi nhận tại các thương hiệu của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI. Hiện các doanh nghiệp này đều tăng giá vàng nhẫn thêm hơn 2 triệu đồng so với hôm qua, đưa giá bán lên sát mốc 151 triệu đồng/lượng. Trong khi, Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá bán vàng nhẫn lên tới 153,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đẩy mạnh giá vàng nhẫn lên vùng cao nhất thị trường, hiện giao dịch ở mức 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá lịch sử đối với sản phẩm vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn của thương hiệu này hiện không chỉ cao hơn giá vàng miếng mà còn bỏ xa giá vàng nhẫn các thương hiệu khác đưa ra.

Tính trong gần 10 tháng qua, giá vàng nhẫn đã thể hiện sức tăng bền bỉ, thậm chí vượt cả mức tăng vàng miếng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 72 triệu đồng/lượng (+84%), giúp người mua từ đầu năm nay lãi ròng khoảng 70 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, giá vàng miếng cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Công ty SJC đã nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 2,3 triệu/lượng ở chiều mua và tăng 1,8 triệu/lượng ở chiều bán so với chốt phiên 16/10, hiện cố định ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng miếng đã chạm mốc 152,2 triệu đồng/lượng, nhưng ngay lập tức suy yếu để lùi về giá bán hiện tại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... hiện cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên ngang ngửa với SJC.

Làn sóng tăng giá này nối dài chuỗi tăng hơn 1 tháng liên tiếp của vàng miếng, với tổng mức tăng gần 19 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 78%.

Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng hơn 64 triệu đồng/lượng - con số “trong mơ” với nhiều kênh đầu tư khác.

Đà tăng của giá vàng trong nước vẫn diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch 16/10 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng mạnh 118,1 USD lên 4.325,3 USD/ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm giá kim quý nhảy vọt lên mốc 4.379 USD/ounce.

Đây không chỉ là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới mà còn đánh dấu đà tăng phi mã của kim loại quý từ đầu năm đến nay.

Trong phiên đang diễn ra, giá kim quý hiện giao dịch quanh vùng 4.343 USD/ounce, tăng 0,4% so với phiên liền trước. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 2,5% lên 4.304,6 USD/ounce.

Với vùng giá hiện tại, vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước vẫn đang đắt hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chênh tới gần 19 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới vượt xa 4.300 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng, khiến nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn tăng cao. Giới đầu tư cũng kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

5 giờ trước

Giá vàng nhẫn đạt 154 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trong nước liên tiếp tăng mạnh, hiện đã chạm mốc 154 triệu đồng/lượng tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Vàng miếng bám sát với giá bán trên 149 triệu đồng/lượng.

27:1608 hôm qua

Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 4.200 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

44:2660 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng nhẫn Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Mat bang moi cua gia vang the gioi hinh anh

Mặt bằng mới của giá vàng thế giới

08:46 15/10/2025 08:46 15/10/2025

0

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nhà đầu tư đặt kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, cùng nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn ngày càng lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý