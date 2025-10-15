Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 4.200 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Giá vàng tiếp tục phá vỡ kỷ lục khi vượt 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 15/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 73 USD lên 4.214 USD /ounce, mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 1,3%, đạt 4.218 USD /ounce.

Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ công bố danh sách các "chương trình của đảng Dân chủ" bị đóng cửa do tình trạng chính phủ liên bang ngừng hoạt động, theo Reuters.

"Việc chính phủ Mỹ đóng cửa và những bình luận mang tính ôn hòa từ ông Jerome Powell khiến giá vàng tăng chóng mặt", Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, nhận định.

Ông Trump cũng tiết lộ Washington đang xem xét cắt giảm một số mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, bao gồm cả trong lĩnh vực dầu ăn. Hai quốc gia đã bắt đầu áp đặt các mức thuế đối ứng lên hàng hóa của nhau.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 do điều kiện thuế quan và tài chính khả quan hơn dự kiến, song cảnh báo rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng có thể kìm hãm đà tăng trưởng.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết thị trường lao động Mỹ vẫn đang yếu, dù nền kinh tế có thể đang đi theo một quỹ đạo vững chắc hơn so với dự kiến.

Ông Powell nói rằng các quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra trong từng cuộc họp, nhằm cân bằng giữa tình trạng suy yếu của thị trường lao động và lạm phát "vẫn cao hơn so với mục tiêu".

Hiện, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25% trong cả 2 cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12.

Vàng là tài sản không sinh lãi và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, cũng như trong giai đoạn bất ổn chính trị và kinh tế.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 59% và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng Fed hạ lãi suất, hoạt động mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi USD hóa và dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF.

Ở diễn biến khác, giá bạc tăng 2% lên 52,48 USD /ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 53,6 USD /ounce trước đó trong phiên nhờ đà tăng của vàng và tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường giao ngay.

Ngoài ra, bạch kim tăng 1,3% lên 1.658,65 USD /ounce, còn palladium tăng 0,9% lên 1.538,75 USD /ounce.