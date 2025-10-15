Một doanh nghiệp nâng giá vàng nhẫn lên 151,8 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng miếng mới chạm mốc 148 triệu/lượng, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã nâng giá bán vàng nhẫn lên tới 151,8 triệu đồng/lượng, cao kỷ lục từ trước đến nay.

Bảo Tín Minh Châu kéo giá vàng nhẫn tăng vọt lên 151,8 triệu đồng/lượng, bỏ xa giá vàng miếng cũng như các thương hiệu vàng nhẫn khác trong nước. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng "nóng" do tác động của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng gần 74 USD /ounce so với phiên liền trước, tương đương mức tăng ròng 1,78% trong ngày, hiện dao động quanh mức 4.215 USD /ounce. Đây cũng là đỉnh lịch sử mới của kim loại quý thế giới.

Trước diễn biến này, hàng loạt doanh nghiệp trong nước cũng nâng giá giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn lên mốc cao mới.

Lần đầu thấy giá vàng trên 150 triệu đồng/lượng

Trong đó, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng so với buổi sáng và cao hơn 1,9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên tương đương SJC, đều cao hơn xấp xỉ 2 triệu đồng so với giá mua - bán cuối ngày hôm qua.

Đà tăng cũng diễn ra với giá vàng nhẫn, trong đó Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 144,2 - 146,2 triệu/lượng, tăng 600.000 đồng so với buổi sáng và tăng 1,7 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại PNJ cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh, hiện ở mức 144,2 - 147,2 triệu/lượng, cao hơn 1,7 triệu so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI sáng nay chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở 143,5 - 146,5 triệu/lượng, đến chiều đã tăng lên 144,2 - 147,2 triệu/lượng. Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở 144,8 - 147,8 triệu/lượng, cao hơn 1 triệu so với buổi sáng và tăng 1,8 triệu đồng so với hôm qua.

Đặc biệt, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu hiện chấp nhận mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 148,8 triệu/lượng và bán ra lên tới 151,8 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng giá mua và 4,8 triệu đồng giá bán so với buổi sáng. Đây là mức giá cao kỷ lục của vàng trong nước.

Giá vàng nhẫn thương hiệu này đưa ra hiện không chỉ cao hơn giá vàng miếng SJC mà còn bỏ xa giá vàng nhẫn giao dịch tại các thương hiệu khác trong nước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148

Giá vàng tăng gần 17 triệu đồng/tháng

Trước đó, trong phiên giao dịch buổi sáng, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đáng chú ý, trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã giữ chuỗi tăng mạnh liên tục trong vòng 1 tháng qua. Hiện mốc 147,6 triệu/lượng cũng là giá giao dịch cao nhất trong lịch sử của vàng miếng.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng ngang bằng với mức niêm yết kỷ lục này.

Tính riêng 1 tháng qua, giá vàng miếng đã tăng từ 131 triệu đồng/lượng lên mức kỷ lục hiện tại, tương đương mức tăng tới gần 17 triệu/lượng (+12%). So với đầu năm, mức tăng đã lên tới gần 62 triệu đồng/lượng, tức tăng ròng 73% chỉ trong vòng gần 11 tháng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay cũng ghi nhận biến động tăng mạnh mẽ, phổ biến cao hơn từ 800.000 đồng đến cả triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện tăng tới 1,1 triệu đồng mỗi lượng, đang neo tại 143,4 - 145,6 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt nâng giá vàng nhẫn thêm cả triệu đồng. Sau điều chỉnh, Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 143,8 - 146,8 triệu/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng niêm yết ở 143,5 - 146,5 triệu/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở 144,7 - 147 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong lịch sử của vàng nhẫn.

Tính riêng 1 tháng qua, giá vàng nhẫn đã tăng 11 triệu đồng/lượng, còn so với đầu năm, mức tăng vào khoảng 63 triệu đồng/lượng (+75%).

Sáng nay, giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới. Kim quý giao ngay trên thị trường quốc tế vừa tiếp tục tăng thêm 41 USD (+1%) lên 4.182 USD /ounce, cũng là vùng đỉnh mới của tài sản này.

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 133 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 14 triệu đồng/lượng.