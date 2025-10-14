Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng, gần 147 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 14/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu được bán ra với giá 146,9 triệu đồng/lượng vào sáng nay (14/10), đắt hơn cả vàng miếng hiện được SJC bán với giá 146,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ở một số thương hiệu hiện có giá bán đắt hơn cả vàng miếng, được bán ra ở mốc 146,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 14/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh khi giá vàng nhẫn tăng hơn 3 triệu mỗi lượng lên mức kỷ lục, thậm chí ở một số thương hiệu lớn, giá vàng nhẫn đã vượt vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng lần lượt 2,8 triệu/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Đây cũng là giá bán cao nhất trong lịch sử đối với mặt hàng vàng miếng SJC. Tính trong một tuần qua, giá vàng miếng đã tăng tới 6 triệu đồng/lượng, và liên tục lập các mức đỉnh lịch sử mới.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng phổ biến tăng giá giao dịch vàng miếng lên tương đương Công ty SJC. Trong đó, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng ở 146,4 triệu/lượng. Ở chiều mua vào, các đơn vị này hiện neo giá quanh mức 144,1-144,9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.9
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.4

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của SJC hiện cũng giao dịch ở mức 141,6 - 143,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng tới 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,6 triệu/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Đánh dấu phiên tăng giá mạnh nhất của mặt hàng vàng miếng trong nhiều tháng qua.

Tương tự, các doanh nghiệp như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng mạnh giá vàng nhẫn thêm 2,9-3,5 triệu đồng mỗi lượng sáng nay.

Sau điều chỉnh, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn trơn tại 142,4 - 145,4 triệu/lượng; DOJI giữ giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142,5 - 145,5 triệu/lượng.

Đặc biệt, hai thương hiệu vàng tại Hà Nội gồm Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá nhẫn trơn ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường và cao hơn giá vàng miếng SJC. Mức giá này cũng trở thành đỉnh lịch sử mới của giá vàng trong nước.

Đà tăng mạnh của giá vàng trong nước hôm nay chủ yếu do tác động từ giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới giao ngay đã tăng vọt hơn 35 USD (+0,9%), chạm ngưỡng 4.145 USD/ounce, cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử giao dịch.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) đã vào khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước khoảng 14 triệu đồng.

Hồng Nhung

