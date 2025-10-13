Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Giá vàng miếng lần đầu vượt 144 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 13/10/2025 09:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Đây là mức giá kỷ lục mới mà vàng miếng SJC đạt được trong phiên giao dịch đầu tuần này (13/10). Giá bán vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng sắp chạm mốc 144 triệu/lượng.

Giá vàng miếng chính thức vượt mốc 144 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều 13/10. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 13/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, đưa tổng mức tăng từ đầu ngày lên 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, vàng miếng SJC có giá niêm yết 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao kỷ lục từ trước đến nay.

Ngay sau khi Công ty SJC tăng giá mua bán vàng miếng, đồng loạt các thương hiệu lớn trong nước cũng nâng giá sản phẩm này lên ngang bằng với SJC.

Diễn biến tăng thêm không chỉ xảy ra với vàng miếng mà còn được các doanh nghiệp áp dụng với cả sản phẩm vàng nhẫn, thậm chí mức tăng còn mạnh hơn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC đã tăng tới 1,7 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch ở mức 138,5 - 141,2 triệu/lượng.

Mức tăng này cũng được Tập đoàn Phú Quý áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn, để nâng giá giao dịch lên 139 - 142 triệu/lượng. Công ty Vàng Mi Hồng thì tăng giá vàng nhẫn thêm nửa triệu đồng, hiện neo tại 139,7 - 141,2 triệu/lượng.

Đáng chú ý, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của Tập đoàn DOJI tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch tăng vọt lên 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là hai thương hiệu bán vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường, hiện chạm mốc 141,1 - 143,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá đỉnh lịch sử mà vàng nhẫn từng ghi nhận được.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện phổ biến giao dịch sát vùng 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là giá bán ra cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng trong nước.

Diễn biến tăng giá của vàng miếng SJC diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có nội dung về xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Không chỉ giá vàng miếng lập đỉnh lịch sử hôm nay, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh và đạt mức đỉnh mới.

Tại Công ty SJC, giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 137,4 - 140,1 triệu/lượng, cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn tròn trơn thêm 800.000 đồng sáng nay, hiện nâng mức giao dịch lên 138,3 - 141,3 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 999 tăng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá ở vùng 138,7 - 140,2 triệu/lượng.

Sáng nay, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 139,3 - 142,1 triệu đồng/lượng, cũng là giá bán cao nhất lịch sử của vàng nhẫn trong nước.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay diễn biến cùng chiều với giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch ở mức 4.047 USD/ounce tức tăng 30 USD (+0,75%) so với khi mở cửa giao dịch. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC tới 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

