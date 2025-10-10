Giá vàng thế giới rớt mạnh

Giá vàng rớt xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng giá và giới đầu tư vàng chốt lời sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Chốt phiên giao dịch 9/10, giá vàng thế giới giao ngay rớt mạnh xuống 3.975,5 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 9/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 64,8 USD xuống 3.975,5 USD /ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay bật tăng nhẹ và phổ biến quanh mốc 3.981 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tiếp đà giảm 2,4% xuống 3.972,6 USD /ounce.

Chỉ số USD-Index tăng 0,5%, lên gần mức cao nhất trong 2 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

"Giới đầu tư đang chốt một phần lợi nhuận từ vàng khi lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực, bởi điều này giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực vốn luôn biến động mạnh", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Israel và Hamas đã ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 9/10, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza.

Trước đó trong phiên 8/10, giá vàng thế giới giao ngay đã chính thức vượt mốc 4.000 USD /ounce, thậm chí có thời điểm giá kim loại quý thế giới chạm mốc 4.040 USD /ounce - xô đổ mọi kỷ lục được thiết lập trước đó.

Đây không chỉ là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới mà còn đánh dấu đà tăng phi mã của kim loại quý từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 51%.

Đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cùng những bất ổn kinh tế do thuế quan gây ra.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 9/10 cho thấy hầu hết thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều đồng thuận rằng tình hình thị trường lao động suy yếu là lý do chính để Fed hạ lãi suất cơ bản.

Tuy nhiên, các thành viên chia rẽ về việc nên thực hiện 2 hay 3 lần cắt giảm trong năm nay, bao gồm cả mức giảm 0,25% được phê duyệt tại cuộc họp ngày 16-17/9.

Trong khi đó, giá bạc đã tăng 69% trong năm nay, được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô tương tự như vàng cùng tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường giao ngay.

Các chuyên gia cho rằng mức thanh khoản tại thị trường bạc London hiện rất mỏng do dòng vốn ETF tăng mạnh và lượng kim loại tiếp tục được vận chuyển sang Mỹ.

Hiện, giá bạc giao ngay tăng 1,35% lên 49,6 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,31% xuống 1.615 USD /ounce còn palladium tăng 0,79% lên 1.408 USD /ounce.