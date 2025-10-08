Australia dự kiến thu hàng tỷ USD từ bán vàng

Vàng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai của nước này, chỉ sau quặng sắt, khi nhu cầu đối với kim loại trú ẩn tăng vọt.

Vượt LNG, vàng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai tại Australia. Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công nghiệp Australia, kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này dự kiến tăng thêm 12 tỷ AUD (tương đương 7,9 tỷ USD ), lên 60 tỷ AUD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2026, nhờ khối lượng xuất khẩu cao hơn và giá vàng tăng, theo Reuters.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này sẽ vượt khí hóa lỏng (LNG), vốn được dự báo giảm còn 54 tỷ AUD trong năm tài chính hiện tại và tiếp tục hạ xuống 48 tỷ AUD trong năm tiếp theo do giá dầu suy yếu.

Báo cáo cũng cho biết môi trường lãi suất thấp hơn tại Mỹ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá kim quý trên mức 3.200 USD /ounce trong 2 năm tới. Giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới hôm 7/10 và đang tiến sát 4.000 USD /ounce.

Vàng đang đi ngược xu hướng sụt giảm chung với phần lớn mặt hàng tài nguyên xuất khẩu của Australia.

Điều này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng trở lại bình thường sau đợt tăng vọt do cuộc xung đột tại Ukraine. Giai đoạn giá tăng mạnh từng giúp tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia đạt mức kỷ lục hơn 460 tỷ AUD trong niên vụ 2022-2023.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia được dự báo sẽ giảm 5% xuống còn 369 tỷ AUD (khoảng 243 tỷ USD ) trong năm tài chính này, và tiếp tục giảm xuống 354 tỷ AUD (khoảng 233 tỷ USD ) trong năm kế tiếp.

"Thị trường hàng hóa toàn cầu dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại do các rào cản thương mại gia tăng và chính sách tiền tệ tại Mỹ vẫn thắt chặt", báo cáo cho biết.

Dù vậy, quặng sắt vẫn là trụ cột trong xuất khẩu tài nguyên của quốc gia này, dự kiến đóng góp hơn 25% tổng thu từ tài nguyên và năng lượng trong 2 năm tới.

So với báo cáo tháng 6, Australia nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10%, lên bình quân 87 USD /tấn trong năm tài chính này. Nhu cầu thép được hỗ trợ bởi dự án đập thủy điện mới ở Tây Tạng và Trung Quốc hạn chế dư thừa công suất trong ngành thép.

Tuy nhiên, nguồn thu của Australia từ quặng sắt dự kiến giảm 3,9 tỷ USD , xuống còn 113 tỷ AUD năm 2025-2026. Số liệu này năm tới chỉ còn 103 tỷ USD .