Lộ diện 'đại gia' mua gom vàng bất chấp giá cao

Sau khi tạm dừng mua vào trong tháng 7, các ngân hàng trung ương lớn đã nối lại hoạt động mua vàng mạnh mẽ trong tháng 8 giữa lúc giá kim loại quý liên tục phá vỡ mọi kỷ lục.

Trong tháng 8, các ngân hàng trung ương đã mua thêm 15 tấn vàng dự trữ. Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng 8, các ngân hàng trung ương đã bổ sung ròng 15 tấn vàng vào dự trữ toàn cầu. Mức mua ròng này tương đương với bình quân lượng mua vào hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6, đồng thời cho thấy sự trở lại của nhóm nhà đầu tư vàng lớn nhất thế giới sau một tháng không mua vào, theo Kitco.

Hiện, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Ngoài ra, dấu hiệu của lạm phát gia tăng cùng với căng thẳng kinh tế vĩ mô và địa chính trị cũng đang thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết dẫn đầu trong cuộc đua gom vàng là Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan. Cùng với đó, ngân hàng trung ương Bulgaria và El Salvador đã tham gia vào danh sách những nước mua vàng năm 2025.

Vị chuyên gia cũng chỉ ra 7 ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng thêm ít nhất 1 tấn trong tháng 8, trong khi chỉ có 2 ngân hàng báo cáo giảm.

Dù tạm ngừng mua trong thời gian ngắn, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) tiếp tục là "nhà đầu tư" mua vàng lớn nhất kể từ đầu năm 2025, với tổng cộng 67 tấn được bổ sung từ ngày 1/1, nâng tổng dự trữ vàng lên 515 tấn tính đến cuối tháng 8, theo Forbes.

Tháng trước, NBP thông báo kế hoạch tăng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối lên 30%, so với mục tiêu trước đó là 20%.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã mua thêm 8 tấn vàng, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp mua vào. Tổng lượng vàng nắm giữ của nước này hiện đạt 316 tấn, tăng 32 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Bulgaria tăng 2 tấn và đây cũng là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 6/1997 của nhà điều hành chính sách tiền tệ Bulgaria. Như vậy, nước này đang dự trữ 43 tấn kim loại quý. Vào tháng 1/2026, Bulgaria sẽ trở thành thành viên thứ 21 của khu vực đồng tiền chung euro và có thể phải chuyển một phần vàng sang Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), được xem như một phần của quy trình gia nhập.

Không nằm ngoài cuộc đua mua gom vàng, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua thêm 2 tấn trong tháng gần nhất, chính thức nâng tổng dự trữ vàng lên 639 tấn (tăng 21 tấn từ đầu năm).

Mặt khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) báo cáo đã mua thêm 2 tấn vàng trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp tăng dự trữ vàng. Tổng lượng vàng của Trung Quốc đã vượt 2.300 tấn, chiếm khoảng 7% tổng dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan nâng tổng dự trữ vàng lên 366 tấn khi quyết định gom thêm 2 tấn trong tháng 8. Dù vậy, mức này vẫn thấp hơn 17 tấn so với cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc tiếp tục chuỗi 30 tháng liên tiếp mua vàng và hiện nắm trong tay 65 tấn vào cuối tháng 8 (tăng 2 tấn so với tháng trước). Ngân hàng này đặt mục tiêu tăng dự trữ vàng lên 100 tấn vào năm 2028.

Cũng theo ông Gopaul, Ngân hàng Dự trữ Trung ương El Salvador báo cáo đã mua thêm khoảng 0,5 tấn vàng trong tháng 9. Khi công bố thương vụ này, ngân hàng cho biết đây là khoản đầu tư dài hạn, dựa trên sự cân bằng trong cơ cấu tài sản thuộc Dự trữ Quốc tế. Như vậy, El Salvador đang dự trữ khoảng 2 tấn kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Indonesia là 2 đơn vị duy nhất bán vàng trong tháng 8, với lượng dự trữ giảm lần lượt 3 tấn và 2 tấn.

WGC nhận định đà tăng giá nhanh của vàng trong năm 2025 nhiều khả năng vẫn liên quan đến sự hạn chế mua vào của các ngân hàng trung ương, sau giai đoạn rốt ráo gom vàng hồi đầu năm.

Tổ chức này bổ sung rằng xu hướng tăng giá mạnh của kim loại quý đã khiến một số ngân hàng xem việc bán ra mang tính chiến lược.

Đáng chú ý, dù hoạt động mua vào gần đây có phần chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn không hề giảm sự quan tâm với vàng.

Một khảo sát của WGC hồi tháng 6 cho thấy 95% ngân hàng trung ương dự báo dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Gần 3/4 (72%) người tham gia khảo sát cũng kỳ vọng tổng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương sẽ “tăng vừa phải” trong vòng 5 năm tới.