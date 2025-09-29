Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có

Dự trữ vàng của Mỹ vượt 1.000 tỷ USD về giá trị, gấp hơn 90 lần giá trị sổ sách, trong bối cảnh giá kim loại quý phá vỡ mọi kỷ lục.

Giá vàng tại Mỹ liên tục tăng cao. Ảnh: Reuters.

Kho vàng lớn nhất thế giới vượt mốc giá trị 1.000 tỷ USD , sau khi giá vàng chạm ngưỡng 3.824,5 USD /ounce ngày 29/9, đánh dấu mức tăng khoảng 45% trong năm nay.

Tuy nhiên, trên sổ sách kế toán, giá trị kho vàng vẫn được tính theo mức 42,22 USD /ounce do Quốc hội ấn định từ năm 1973, nên giá trị ghi sổ của kho vàng chỉ hơn 11 tỷ USD , theo Bloomberg.

Giá vàng liên tiếp phá đỉnh trong năm nay, khi giới đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trước các biến động từ bất ổn thương mại, căng thẳng địa chính trị và lo ngại ngày càng lớn về khả năng khủng hoảng tài chính của chính phủ Mỹ.

Đà tăng cũng được thúc đẩy bởi dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Đầu năm nay, một phát ngôn vô ý của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã dấy lên đồn đoán rằng chính phủ có thể ghi nhận lại giá trị kho vàng theo giá thị trường, qua đó giải phóng hàng trăm tỷ USD.

Dù vậy, Bessent sau đó phủ nhận ý tưởng này. Theo Bloomberg, việc đánh giá lại giá trị kho vàng không nằm trong các kế hoạch đang được xem xét một cách nghiêm túc.

Khác với hầu hết quốc gia, vàng của Mỹ được chính phủ nắm giữ trực tiếp, thay vì do ngân hàng trung ương quản lý. Fed giữ các chứng nhận vàng tương ứng với giá trị kho bạc của Bộ Tài chính và ghi nhận USD cho chính phủ. Vì vậy, việc cập nhật lại giá trị dự trữ theo giá thị trường hiện nay sẽ "giải phóng" khoảng 990 tỷ USD cho ngân quỹ liên bang.

Con số này có thể bù gần một nửa mức thâm hụt ngân sách 1.973 tỷ USD của Mỹ tính tới tháng 8.

Mặc dù điều này có vẻ hấp dẫn trong bối cảnh hạn chế về trần nợ công của chính phủ, nhưng nó sẽ tác động lớn đến hệ thống tài chính và kéo dài quá trình tháo gỡ bảng cân đối kế toán của Fed.

Mỹ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên làm điều này. Đức, Italy và Nam Phi đều từng quyết định đánh giá lại dự trữ vàng của họ trong vài thập kỷ gần đây, theo một ghi chú hồi tháng 8 của một nhà kinh tế thuộc Fed.

Hơn một nửa kho vàng của Mỹ hiện được cất giữ an toàn tại kho bảo quản sâu bên cạnh căn cứ quân đội Fort Knox, Kentucky, nơi vàng từng được chuyển từ New York và Philadelphia trong những năm 1930 nhằm giảm rủi ro tấn công quân sự qua Đại Tây Dương. Phần còn lại được phân bổ tại kho ở West Point, Denver và một kho đặt sâu 24 m bên dưới tòa nhà Fed ở khu hạ Manhattan.