Fed 'thở phào'

Theo công cụ dự báo của Fed, lạm phát lõi hầu như không thay đổi trong tháng 8, có khả năng giúp ngân hàng trung ương này tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Lạm phát lõi tháng 8 của Mỹ không thay đổi so với các dự báo trước đó. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% so với tháng trước, đưa lạm phát toàn phần hàng năm lên 2,7%, theo CNBC.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, mức PCE lõi - chỉ số được theo dõi sát sao hơn - tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,2% trong tháng. Lạm phát toàn phần hàng năm tăng nhẹ từ 2,6% trong tháng 7, trong khi lạm phát lõi giữ nguyên.

Trong khi đó, chi tiêu và thu nhập cá nhân đều cao hơn so với các dự báo trước. Cụ thể, thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng, còn chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,6%. Cả hai chỉ số đều cao hơn 0,1% so với ước tính trước đó.

Tuần trước, Fed dự kiến tiếp tục thực hiện 2 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25%, trong các tháng cuối năm. Tuy ngân hàng trung ương này đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%, các số liệu mới công bố khó có thể làm thay đổi định hướng chính sách.

Báo cáo cũng cho thấy tác động của các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với giá tiêu dùng chỉ ở mức hạn chế. Dù nhiều nhà kinh tế kỳ vọng các mức thuế bổ sung sẽ khiến giá cả tăng cao, các doanh nghiệp đã tận dụng việc tích trữ hàng hóa trước thuế và tự gánh một phần chi phí để giảm tác động.

Ngoài ra, số liệu cho thấy chi tiêu tiếp tục gia tăng bất chấp sự chững lại đáng kể của thị trường lao động, thể hiện ở tốc độ tăng việc làm gần như trì trệ trong 3 tháng qua.

Động lực chính đến từ các hộ gia đình giàu có, khi thị trường chứng khoán khởi sắc và giá nhà ở mức cao vẫn có thể thúc đẩy tài sản của họ. Dữ liệu mới nhất của Fed cho thấy tổng tài sản hộ gia đình đã tăng lên mức kỷ lục 176.300 tỷ USD trong quý II, theo Reuters.

Tuy nhiên, các hộ gia đình thu nhập thấp lại gặp khó khăn khi phải gánh chịu phần lớn áp lực từ giá hàng hóa nhập khẩu cao hơn do thuế quan. Thách thức sẽ lớn hơn khi chính phủ liên bang cắt giảm chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung (SNAP - thường được gọi là tem phiếu thực phẩm).

Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ đã góp phần đưa GDP Mỹ tăng trưởng với tốc độ 3,8% trong quý II, cao nhất gần 2 năm qua. Các ước tính tăng trưởng quý III hiện tập trung quanh mức 2,5%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo chi tiêu sẽ giảm đáng kể vào cuối năm do giá cả tăng cao hơn.

Các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, cho rằng kịch bản hợp lý nhất là thuế quan chỉ tạo ra "cú hích một lần đối với giá cả", thay vì trở thành nguyên nhân lâu dài gây ra lạm phát cơ bản.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách vẫn tỏ ra thận trọng và nhận định dư địa cho việc cắt giảm lãi suất thêm là hạn chế.

Hiện, thị trường kỳ vọng mạnh mẽ vào một đợt hạ lãi suất trong tháng 10 nhưng ít chắc chắn hơn về khả năng cắt giảm tiếp vào tháng 12.

Tuần trước, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã thông qua việc hạ 0,25% lãi suất cơ bản - động thái nới lỏng đầu tiên trong năm nay, đưa mức lãi suất mục tiêu xuống 4-4,25%.