CPI Mỹ tăng vọt tháng 8, đơn xin trợ cấp tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8. Số liệu này dự báo không cản trở việc Fed đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) tháng 8 tăng 0,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1. Ảnh: Reuters.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4%, sau khi nhích nhẹ 0,2% trong tháng 7. Đây cũng là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 1, theo Reuters.

Trong 12 tháng gần nhất (tính đến tháng 8), CPI Mỹ đã tăng 2,9%, cao hơn so với mức 2,7% trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo CPI sẽ tăng thêm 0,3% trong tháng 8 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến nay, tác động từ các mức thuế quan quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn diễn ra rất chậm. Tuy nhiên, giá cả có thể tăng nhanh hơn trong những tháng tới khi doanh nghiệp đã cạn lượng hàng tồn kho trước thuế.

"Có thể thấy, áp lực lạm phát liên quan đến thuế quan sẽ gia tăng và chúng sẽ hiện rõ trong vài tháng tới", Stephen Stanley, nhà kinh tế tại Santander U.S. Capital Markets, nhận định.

Trong báo cáo CPI tháng vừa qua, mức tăng lớn nhất đến từ chi phí nhà ở - hạng mục chiếm khoảng 1/3 trong chỉ số (+0,4%).

Giá thực phẩm cũng tăng 0,5%, còn năng lượng tăng 0,7% do giá xăng tăng 1,9%. Diễn biến này phản ánh tác động từ thuế quan lên giá cả hàng hóa tại Mỹ. Nếu loại trừ các thành phần dễ biến động như thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 8 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,3%, tương đương với tháng 7.

CPI Mỹ là chỉ số để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tính toán mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Dự kiến, Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 17/9, với mức giảm lãi suất 0,25%.

Trước đó, Fed đã tạm dừng chu kỳ nới lỏng từ tháng 1 do lo ngại các tác động mà thuế nhập khẩu ảnh hưởng đến tình hình lạm phát.

Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã bất ngờ tăng lên mức 263.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 6/9, cao hơn dự báo là 235.000 đơn và tăng thêm 27.000 đơn so với tuần trước đó. Đây là mức cao nhất trong gần 4 năm qua.

Seema Shah, Trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu tại Principal Asset Management, nhận định báo cáo CPI mới nhất đã bị lu mờ bởi số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Dù CPI cao hơn so với dự báo, điều này cũng không khiến Fed chần chừ trong việc công bố cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Trái lại, sự gia tăng mạnh của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp càng thúc đẩy các quyết định của Fed.