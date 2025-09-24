Lý do ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới giảm lãi suất

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sự suy yếu của thị trường lao động đang lấn át những lo ngại về lạm phát dai dẳng, dẫn đến quyết định hạ lãi suất của Fed vào tuần trước.

Ngày 23/9, Chủ tịch Fed nhận định thị trường lao động trở thành mối nguy lớn của Fed. Ảnh: Reuters.

Đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong bối cảnh cả cung và cầu lao động đều suy yếu, đồng thời tác động ngắn hạn từ thuế quan đã đẩy lạm phát tăng cao, theo CNBC.

Ngày 23/9 (giờ Mỹ), ông Powell phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp ở Providence, Rhode Island rằng trong những thời điểm như trên, nhiệm vụ của Fed là cân bằng cả hai mục tiêu kép - ổn định giá cả và duy trì việc làm.

"Rủi ro lạm phát trong ngắn hạn có xu hướng tăng, trong khi rủi ro đối với việc làm lại giảm. Đây là một tình thế khó khăn. Những rủi ro về cả 2 mặt đồng nghĩa không có con đường nào hoàn toàn an toàn", ông nói.

Những yếu tố mà ông Powell chỉ ra phù hợp với tình trạng tăng trưởng chậm lại trong khi lạm phát vẫn cao.

Hiện nay, tình hình của Mỹ không nghiêm trọng bằng thời điểm những năm 1970, đầu những 1980 nhưng vẫn đặt ra thách thức chính sách cho Fed.

Dù vậy, Chủ tịch Fed hài lòng với định hướng chính sách hiện tại, đồng thời bỏ ngỏ khả năng cắt giảm thêm lãi suất nếu FOMC thấy cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Powell đánh giá tình hình việc làm ngày càng suy giảm đã làm thay đổi cán cân rủi ro trong việc đạt được các mục tiêu của Fed.

Mặt khác, lập trường chính sách hiện nay còn thắt chặt giúp Fed có đủ dư địa để ứng phó với những diễn biến kinh tế tiềm ẩn.

Thực tế, tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể, chỉ đạt mức trung bình dưới 30.000 việc làm mới trong những tháng mùa hè, trong khi số liệu điều chỉnh cho thấy gần 1 triệu việc làm vẫn ít hơn so với con số công bố trong 12 tháng (tính đến tháng 3).

Lạm phát đã giảm mạnh so với đỉnh hơn 40 năm thiết lập năm 2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Theo ông Powell, dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố vào ngày 26/9 sẽ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,7% so với cùng kỳ và tăng 2,9% nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng.

Yếu tố bất định còn đến từ tác động của thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Ông Trump vẫn đang đàm phán với các đối tác thương mại lớn của Mỹ về mức thuế cuối cùng, với hạn chót thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc rơi vào đầu tháng 11.

Các nhà kinh tế của Fed hiện xem tác động này là sự gia tăng giá tạm thời và nhận định điều này có thể thay đổi.

"Bất định về quỹ đạo lạm phát vẫn rất lớn. Chúng tôi sẽ đánh giá và quản lý cẩn trọng nguy cơ lạm phát cao và kéo dài hơn, đồng thời đảm bảo cú sốc về giá lần này không biến thành vấn đề lạm phát dai dẳng", ông Powell phát biểu.

Powell đang điều hành Fed trong bối cảnh ngân hàng trung ương này hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ Nhà Trắng, đồng thời nội bộ Fed cũng xuất hiện sự chia rẽ lớn về quan điểm.

Cuộc họp FOMC vừa qua kết thúc với tỷ lệ 10-9, cho thấy sự phân hóa về việc có thêm một hay 2 lần cắt giảm lãi suất 0,25% trong năm nay.

Ông Stephen Miran - tân Thống đốc Fed do ông Trump bổ nhiệm - kêu gọi một lộ trình nới lỏng mạnh mẽ hơn, song nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 1 tới.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc Fed Michelle Bowman cảnh báo về nguy cơ hành động quá chậm trước tình trạng thị trường lao động xấu đi. Bà nhấn mạnh Fed đang đối mặt với rủi ro nghiêm trọng khi bị tụt lại trong việc ứng phó với tình hình thị trường lao động.

"Tôi lo ngại thị trường lao động có thể bước vào giai đoạn bấp bênh và một cú sốc bất ngờ có nguy cơ khiến nó suy yếu nhanh chóng và nghiêm trọng", bà Bowman nói.

Dù ông Powell chưa đưa ra dự báo của riêng mình về các động thái lãi suất tiếp theo, Bowman cho biết bà hy vọng đợt cắt giảm vừa qua sẽ là "bước khởi đầu" trong một tiến trình dài hơi nhằm đưa lãi suất trở lại mức trung lập.