Chủ tịch Fed cảnh báo về thị trường việc làm Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến giới đầu tư suy ngẫm khi quyết định hạ lãi suất thêm 0,25%, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục cắt giảm thêm 2 lần trước thềm cuối năm.

Trong cuộc họp ngày 17/9, Chủ tịch Fed nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp trở thành mối quan tâm hàng đầu của ông và các quan chức. Ảnh: Reuters.

Trong quyết định mới nhất này chỉ có một phiếu bất đồng đến từ tân Thống đốc Fed Stephen Miran.

Tuy nhiên, các ý kiến về triển vọng năm sau có sự phân hóa rõ rệt hơn. Hiện tại, biểu đồ chấm (dot plot) cho thấy thêm một lần cắt giảm 0,25% trong năm tới. Dù vậy, một số thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho rằng có khả năng sẽ có tới 3 lần cắt giảm trong năm sau.

Theo dõi sát sao thị trường lao động

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định hạ lãi suất 0,25% phản ánh mong muốn giữ các rủi ro về mặt kinh tế nằm trong tầm kiểm soát, theo CNBC.

Đồng thời, ông bổ sung rằng một "bức tranh rất khác" về rủi ro đã xuất hiện khi thị trường lao động bắt đầu hạ nhiệt, trái ngược với những sức ép đến từ lạm phát.

Powell thừa nhận dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, rủi ro đối với việc làm lại ngày càng gia tăng. Đồng thời, lạm phát đã đi lên và duy trì ở mức khá cao.

Chủ tịch Fed thừa nhận không muốn số liệu việc làm suy yếu thêm nữa, với quan điểm tỷ lệ thất nghiệp tăng trong nhóm lao động thiểu số là một mối lo ngại. Vì vậy, vấn đề này hiện trở thành mối quan tâm hàng đầu của ông và các nhà hoạch định chính sách.

Trước đó, Fed vẫn giữ lập trường cứng rắn về lãi suất do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Ông Powell bày tỏ lo ngại rằng các mức thuế quan do chính quyền ông Trump áp đặt có thể khiến giá cả tăng vọt.

Chủ tịch Fed cho biết các doanh nghiệp đến nay vẫn chậm chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng. Dù vậy, ông dự báo tác động này sẽ dần gia tăng trong các tháng còn lại của năm nay và sang năm sau.

"Chúng ta đã bắt đầu thấy giá hàng hóa góp phần đẩy lạm phát tăng cao và thực tế, mức tăng của giá hàng hóa chiếm phần lớn hay thậm chí là toàn bộ trong diễn biến chung của tình hình lạm phát trong năm nay", ông Powell nói trong họp báo.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 2,9% so với cùng kỳ trong tháng trước, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1. Từ tháng 4 đến nay, lạm phát hầu như tăng tốc theo tháng.

Tuy nhiên, ông Powell lưu ý rằng các doanh nghiệp cuối cùng cũng sẽ chuyển phần lớn chi phí gia tăng sang khách hàng, điều này có thể khiến giá bán lẻ cao hơn.

"Không có con đường nào hoàn toàn không có rủi ro. Chúng tôi phải tiếp tục theo dõi lạm phát, nhưng đồng thời cũng không thể phớt lờ mục tiêu việc làm tối đa", ông Powell nói với báo giới sau cuộc họp.

Fed đang đi đúng hướng

Trả lời câu hỏi về yêu cầu Fed phải đạt mục tiêu lãi suất dài hạn ở mức vừa phải, ông Powell lý giải trên thực tế, 3 sứ mệnh mà Quốc hội giao cho ngân hàng trung ương, bao gồm ổn định giá cả, duy trì việc làm tối đa và ổn định lãi suất dài hạn, lại chỉ được "gói gọn thành 2 sứ mệnh".

Sứ mệnh thứ 3 không được các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhắc đến. Từ lâu, họ luôn coi nhiệm vụ của mình chỉ tập trung vào việc giữ lạm phát thấp cũng như đảm bảo thị trường lao động phát triển bền vững, theo Reuters.

Ông Powell khẳng định Fed đang đi đúng hướng. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi cho rằng lãi suất dài hạn ở mức vừa phải là kết quả tất yếu của lạm phát ổn định, lạm phát thấp và ổn định, cùng với việc làm tối đa", ông Powell nói.

Quan điểm của ông về lãi suất dài hạn và cách thức điều hành chính sách tiền tệ được đưa ra trong bối cảnh công cụ chính của Fed - lãi suất quỹ liên bang - chủ yếu tác động đến chi phí vay ngắn hạn trong nền kinh tế Mỹ.

Các quan chức Fed từ lâu đã nhấn mạnh rằng quyết định của họ chỉ có ảnh hưởng rõ rệt nhất ở ngắn hạn, trong khi lãi suất dài hạn bị chi phối bởi nhiều yếu tố, thường không liên quan đến chính sách tiền tệ. Họ cũng nhìn nhận khả năng tác động đến lãi suất dài hạn là rất hạn chế.

Mặt khác, khi được hỏi liệu có rời ghế Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026 hay không, ông Powell cho biết "không có gì mới để nói" về vấn đề này.

Chính quyền ông Trump đang cân nhắc 11 ứng viên để thay thế ông Powell, bao gồm David Zervos - Giám đốc chiến lược thị trường tại Jefferies, cựu Thống đốc Fed Larry Lindsey và Rick Rieder - Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định toàn cầu của BlackRock. Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Fed Chris Waller cũng nằm trong danh sách xem xét.

Ông Powell cho biết các mức thuế quan của ông Trump chủ yếu do các công ty nhập khẩu gánh chịu, tức người tiêu dùng chưa chứng kiến các đợt tăng giá đáng kể liên quan trực tiếp đến thuế.

Bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc Fed phải hành động mạnh mẽ hơn, Chủ tịch Powell nhấn mạnh không có bất kỳ sự ủng hộ lớn nào cho một đợt cắt giảm lãi suất 0,5%.

"Trong 5 năm qua, chúng ta đã thực hiện cả những đợt tăng và giảm lãi suất rất lớn. Tuy nhiên, điều đó thường chỉ xảy ra khi chính sách thực sự lệch hướng và cần điều chỉnh nhanh chóng. Còn hiện tại, tôi tin rằng chính sách của Fed trong năm nay vẫn đang đi đúng hướng", ông nói thêm.

Việc chỉ dự báo một lần cắt giảm 0,25% trong năm tới được cho là bước đi khá thận trọng của Fed so với kỳ vọng của thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME được cập nhật ngay sau quyết định, thị trường đang định giá Fed sẽ có thêm 2-3 đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm sau.