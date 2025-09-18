Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau quyết định của Fed

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái ngược nhau sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25%.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái ngược nhau trong phiên giao dịch mới nhất. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua phiên giao dịch đầy biến động khi chỉ số Dow Jones là điểm sáng duy nhất, tăng 260,42 điểm (+0,57%) lên 46.018,32 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 6,41 điểm (-0,1%) xuống 6.600,35 điểm và Nasdaq Composite mất 72,63 điểm (-0,32%) còn 22.261,33 điểm.

Bất chấp mức giảm trong phiên mới nhất, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn đang hướng tới tuần tăng điểm tiếp theo. Diễn biến này đưa chỉ số thị trường chung trên đà tăng tuần thứ 6 liên tiếp trong 7 tuần gần đây, theo CNBC.

Mặt khác, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,2% và hợp đồng tương lai Dow Jones cũng nhích thêm 50 điểm (+0,1%).

Sau cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kìm hãm kỳ vọng của giới đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ tiến hành một lộ trình cắt giảm lãi suất kéo dài trong năm nay, khi ông gọi lần cắt giảm này là một biện pháp "quản trị rủi ro".

Song song với quyết định lãi suất, biểu đồ chấm của Fed (dot plot) cho thấy kỳ vọng cá nhân của các quan chức Fed về lộ trình sắp tới.

Đa số dự báo sẽ còn 2 đợt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, mức độ phân hóa lại khá lớn: một điểm (nhiều khả năng của ông Miran) cho thấy đề xuất giảm thêm tổng cộng 1,25% trong năm.

Trong số 19 thành viên, 9 người dự kiến chỉ có thêm một lần hạ, 10 người cho rằng sẽ có 2 lần, có khả năng diễn ra vào tháng 10 và tháng 12. Một quan chức không muốn có bất kỳ đợt giảm nào kể cả lần mới nhất.

Biểu đồ cũng chỉ ra một lần cắt giảm vào năm 2026, chậm hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường vốn đang đặt cược 3 lần.

"Đợt cắt giảm lãi suất 0,25% của Fed là một tín hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và lạm phát vẫn dai dẳng. Các yếu tố này buộc các nhà hoạch định chính sách phải hành động theo một cách thận trọng hơn. Đây không phải là bước ngoặt mà là một bước đi có sự tính toán", bà Gina Bolvin, Chủ tịch Bolvin Wealth Management Group, nhận định.

Bà nói thêm Fed đang bước đi trên một "lằn ranh mong manh" và dữ liệu sắp tới về lạm phát cùng thị trường việc làm sẽ quyết định điều xảy ra tiếp theo.