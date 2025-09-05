Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục

Chỉ số S&P 500 chốt phiên ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh số liệu thị trường lao động không làm thay đổi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 4/9 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng cao kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/9 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 350,06 điểm (+0,77%) lên 45.621,29 điểm; S&P 500 nhích 0,83% lên 6.502,08 điểm, trong khi Nasdaq Composite đóng cửa tại 21.707,69 điểm (+0,98%), đều là những mốc cao kỷ lục mới.

Thị trường còn được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ. Broadcom - một trong những hãng chip lớn được coi là “người chơi chủ chốt” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - tăng 1,2% trước thềm công bố báo cáo tài chính quý, theo Reuters.

Mã cổ phiếu này tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi công ty đưa ra dự báo tăng trưởng tích cực.

Cổ phiếu Amazon kết phiên cũng tăng thêm 4,3%. Theo dữ liệu được công bố cùng ngày, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng cao hơn dự kiến vào tuần trước. Hoạt động tuyển dụng của khu vực tư nhân trong tháng 8 cũng chậm lại, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 5/9 (giờ Mỹ).

“Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng họ sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nên dữ liệu thị trường lao động sắp được công bố có thể không biến động mạnh, trừ khi con số thật sự vượt xa dự báo”, Mike Dickson, Giám đốc nghiên cứu tại Horizon Investments (Charlotte, North Carolina), nhận định.

Dữ liệu của LSEG cho thấy tháng 9 là giai đoạn không mấy khả quan đối với thị trường chứng khoán, với chỉ số S&P 500 giảm trung bình 1,5% kể từ năm 2000.

Dù các doanh nghiệp AI đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường trong những năm gần đây, động lực này đã chững lại trong tháng vừa qua.

Tuần trước, cổ phiếu của hãng chip Nvidia đã lao dốc sau nhiều bất ổn trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, buộc doanh nghiệp phải loại bỏ doanh thu tiềm năng từ Trung Quốc khỏi dự báo doanh thu quý.