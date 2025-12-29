HoSE có quyền Chủ tịch mới

Ông Trịnh Sơn Hồng, Phó trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE.

Ông Trịnh Sơn Hồng được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ảnh: HoSE.

Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Sơn Hồng làm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trước đó, ông Hồng là Phó trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch HoSE được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Bà Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HoSE, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kiểm soát HoSE.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương kỳ vọng với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, năng lực và kinh nghiệm công tác, các lãnh đạo mới của HoSE sẽ kế thừa truyền thống, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa HoSE tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

HoSE được thành lập năm 1998 và chính thức hoạt động từ tháng 7/2000, là đơn vị quản lý và vận hành sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Hiện HoSE vận hành với vai trò là công ty con của VNX.

Năm nay, HoSE đã cho vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX). Sở Giao dịch này cũng tập trung hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chuẩn mực niêm yết để tiệm cận với các thị trường quốc tế, góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho sự phát triển của kinh tế.