Sàn HoSE đón thêm cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu KLB của KienlongBank sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn chứng khoán HoSE vào giữa tháng 1/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long - KienlongBank (mã KLB) sau 3 tháng duyệt hồ sơ. Đây là cổ phiếu thứ 20 trong nhóm ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Trước đó, ngân hàng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết lên hơn 582 triệu cổ phiếu, tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 60% cho cổ đông vào tháng 9 vừa qua.

Ngay khi nhận quyết định niêm yết, HĐQT KienlongBank đã thông báo hủy giao dịch trên thị trường UpCOM từ ngày 7/1/2026 để chuẩn bị chuyển sàn.

Việc chuyển sàn đã được KienlongBank đã ấp ủ từ lâu. Trước đó, vào năm 2023, ngân hàng từng nộp rồi rút hồ sơ niêm yết HoSE với lý do thị trường chưa thuận lợi, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Kế hoạch niêm yết được khởi động lại trong năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức hồi tháng 4, ban lãnh đạo KienlongBank nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa cổ phiếu KLB lên HoSE nhằm khẳng định tính minh bạch, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh cho biết ngay sau khi nội dung được thông qua tại phiên họp, ngân hàng đã khẩn trương làm việc với các công ty tư vấn, cơ quan Nhà nước có liên quan.

"Trong năm nay, chúng tôi dự kiến hoàn tất thủ tục niêm yết để cổ đông yên tâm, cố gắng trong quý III và chậm nhất là đầu quý IV", ông Minh cho hay.

Cổ phiếu KLB đang có mạch tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần tại mức 17.000 đồng. So với đầu năm, thị giá tăng đến 138%. Vốn hóa thị trường của ngân hàng này hiện xấp xỉ 10.000 tỷ đồng .

Năm nay, KienlongBank đặt mục tiêu năm nay lợi nhuận trước thuế đạt 1.379 tỷ đồng , tăng 24%. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến 93.000 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng đạt 71.000 tỷ đồng , lần lượt tăng 12,6% và 15,5% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Trong 9 tháng đầu năm, KienlongBank ghi nhận 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và vượt 12% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất ngân hàng này đạt được trong 30 năm hoạt động.

Vừa qua, KienlongBank cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh làm Tổng giám đốc từ ngày 1/12.