Chân dung tân Tổng giám đốc KienlongBank

Ông Trần Hồng Minh chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc KienlongBank kể từ hôm nay (1/12).

Ông Trần Hồng Minh, tân Tổng giám đốc KienlongBank. Ảnh: KLB.

Sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (UpCOM: KLB) - đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/12.

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Ông Minh bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền tổng giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị cao nhất trong Ban tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 1/12.

Hiện tại, Ban điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên với Tổng giám đốc là ông Trần Hồng Minh và 4 Phó tổng giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của ngân hàng.

Trên cương vị mới, ông Minh được HĐQT KienlongBank kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt ngân hàng duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các cơ hội trong kỷ nguyên số.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm nay, KienlongBank ghi nhận 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và vượt 12% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất ngân hàng này đạt được trong 30 năm hoạt động.

Ngoài kết quả kinh doanh, quy mô tài sản, huy động và tín dụng của nhà băng này đều tăng mạnh so với đầu năm. Ngân hàng đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn thu, với thu dịch vụ tăng 29% và chiếm 19% tổng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự bứt phá, giúp nhà băng này đa dạng hóa nguồn thu.

Thời gian tới, KienlongBank cho biết sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và hệ sinh thái đối tác, từ đó hình thành một mô hình ngân hàng số có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường. Đây sẽ tạo tiền đề để ngân hàng thiết kế các sản phẩm, dịch vụ tiên phong đi vào đời sống thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.