KienlongBank lợi nhuận xô đổ kỷ lục 30 năm, cổ phiếu dẫn sóng

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III/2025 của KienlongBank đạt 616 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Các chỉ số tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng đều ghi nhận bứt phá.

Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (UpCOM: KLB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 616 tỷ đồng , tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này đã thu về 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm. Đây cũng là mốc lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động của ngân hàng, vượt kỷ lục 1.112 tỷ đồng của năm trước, cho thấy sức bật tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả vận hành rõ nét. Với đà tăng trưởng này, Kienlongbank dự kiến hoàn thành 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng thêm 5.540 tỷ đồng , lên 97.716 tỷ đồng ; nguồn vốn huy động tăng 7.377 tỷ, đạt 87.491 tỷ đồng ; dư nợ cấp tín dụng mở rộng thêm 9.490 tỷ, đạt 70.922 tỷ đồng . Các chỉ tiêu tăng trưởng không chỉ phản ánh năng lực điều hành linh hoạt và hiệu quả của ban lãnh đạo, mà còn cho thấy nội lực tăng trưởng bền vững của KienlongBank trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều biến động.

Song song với việc mở rộng quy mô và gia tăng lợi nhuận, KienlongBank tiếp tục tái cơ cấu nguồn thu, trong đó dịch vụ đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng đã đạt 165 tỷ đồng trong quý vừa qua, nâng số thu lũy kế 9 tháng lên 515 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ; tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập lãi thuần đã đạt 19%.

Nguồn thu ngoài lãi cũng tăng tốc ở các mảng kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và các hoạt động khác, mang về hơn 85 tỷ đồng trong quý, và 379 tỷ đồng lũy kế 9 tháng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Tăng trưởng trong các nguồn thu phi tín dụng ngoài việc cho thấy năng lực nắm bắt cơ hội thị trường, tối ưu danh mục đầu tư còn giúp KienlongBank giảm phụ thuộc vào biên lãi thuần, củng cố năng lực chống chịu với các chu kỳ lãi suất.

Trong quý III và 9 tháng năm nay, dù ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, KienlongBank vẫn giữ vững nguyên tắc quản trị rủi ro thận trọng. Tỷ lệ nợ xấu trong quý được kiểm soát ở mức dưới 2%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được giữ ở mức cao, bình quân 3 quý gần nhất vượt ngưỡng 80%, cho thấy sự chủ động trong hoạt động trích lập dự phòng và khả năng ứng phó linh hoạt trước những biến động từ môi trường kinh doanh.

Đặc biệt, KienlongBank là một trong những ngân hàng tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14 về tỷ lệ an toàn vốn.

Việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các mô hình học máy tiên tiến trên Kiloba AI, đã giúp KienlongBank nâng cao hiệu quả vận hành trên nhiều phương diện. Không chỉ hỗ trợ đánh giá chính xác nhu cầu và năng lực của từng nhóm khách hàng để thiết kế sản phẩm - dịch vụ phù hợp, Kiloba AI còn giúp ngân hàng tự động hóa nhiều quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy xu hướng tinh gọn nhân sự mạnh mẽ của ngân hàng, năng suất lao động bình quân tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi số toàn diện - nơi công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ kinh doanh, mà còn là đòn bẩy giúp ngân hàng tối ưu nguồn lực, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ khách hàng.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và nền tảng tài chính kể trên, KienlongBank tiếp tục thực hiện các bước đi chiến lược nhằm gia tăng năng lực vốn, tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2026-2030 và tối ưu giá trị cho cổ đông.

Sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, nhà băng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60% và tăng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng . Động thái này đã thúc đẩy vốn hóa thị trường của KienlongBank tăng vượt mốc 11.000 tỷ đồng nhờ đà tăng giá cổ phiếu KLB lên 19.700 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong quý.

Việc gia tăng vốn điều lệ, quản trị rủi ro an toàn cùng cơ cấu thu nhập dịch chuyển theo hướng bền vững đã củng cố kỳ vọng về khả năng sinh lời và mở rộng dư địa tín dụng. Đặc biệt, kế hoạch niêm yết trên HoSE dự kiến trong quý IV/2025 được xem là cú hích, hứa hẹn đưa vốn hóa KienlongBank lên mức cao hơn.

Năm 2025 - dấu mốc 30 năm thành lập (1995-2025) - không chỉ là dịp kỷ niệm, mà là ngưỡng cửa cho một hành trình mới, nơi công nghệ hòa quyện với con người, mỗi sản phẩm - dịch vụ đều chạm đến cảm xúc và giá trị bền lâu. KienlongBank đang sẵn sàng bước vào giai đoạn “vượt số hóa để tạo khác biệt, chạm xúc cảm để kiến tạo niềm tin”.