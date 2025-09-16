Thêm 'cổ phiếu vua' chuẩn bị lên sàn HoSE

Sau VietABank, KienlongBank cũng nộp hồ sơ đưa hơn 365 triệu cổ phiếu KLB lên sàn HoSE.

KienlongBank đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KLB trên sàn HoSE. Ảnh: KLB.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (UPCoM: KLB) vào ngày 10/9.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là gần 365,3 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ gần 3.653 tỷ đồng . Hiện nay, cổ phiếu KLB đang được giao dịch tại thị trường UPCoM.

Động thái này nằm trong kế hoạch chuyển sàn mà KienlongBank đã ấp ủ từ lâu. Trước đó, vào năm 2023, ngân hàng từng nộp rồi rút hồ sơ niêm yết HoSE với lý do thị trường chưa thuận lợi, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Kế hoạch niêm yết được khởi động lại trong năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức hồi tháng 4, ban lãnh đạo KienlongBank nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa cổ phiếu KLB lên HoSE nhằm khẳng định tính minh bạch, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh cho biết ngay sau khi nội dung được thông qua tại phiên họp, ngân hàng đã khẩn trương làm việc với các công ty tư vấn, cơ quan Nhà nước có liên quan.

"Trong năm nay, chúng tôi dự kiến hoàn tất thủ tục niêm yết để cổ đông yên tâm, cố gắng trong quý III và chậm nhất là đầu quý IV", ông Minh cho hay.

Trong phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán chiều nay (16/9), cổ phiếu KLB tăng kịch trần lên 27.700 đồng/cổ phiếu, hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm, đưa vốn hóa thị trường KienlongBank vượt 10.000 tỷ đồng .

Trước KienlongBank, một "cổ phiếu vua" khác đã niêm yết thành công trên HoSE gần đây là VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng có kế hoạch đưa cổ phiếu BVB từ UPCoM lên HoSE. Kế hoạch này từng được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhưng do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi, HĐQT cho biết ngân hàng vẫn chưa thể triển khai các thủ tục chuyển sàn.