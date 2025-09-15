Dịch chuyển vốn đáng chú ý tại hệ sinh thái VPBank

Thương vụ chuyển nhượng này diễn ra trong nội bộ hệ sinh thái của Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng, khi cả OPES và VPBankS đều là công ty con do ngân hàng nắm gần như toàn bộ cổ phần.

Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Trí Dũng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng. Ảnh: VPB.

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố thông tin bất thường về việc thông qua nghị quyết chấp thuận phương án bán/chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Bảo hiểm OPES cho CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Theo đó, số cổ phần chuyển nhượng là 18,45 triệu cổ phần OPES, tương đương 9,71% vốn điều lệ OPES.

Trước giao dịch, VPBank nắm giữ 188,9 triệu cổ phần OPES, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,42%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES còn 89,71% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng được giao toàn quyền quyết định giá mua bán và các nội dung chi tiết của hợp đồng chuyển nhượng với VPBankS và các bên liên quan.

Cùng ngày, HĐQT Chứng khoán VPBankS cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 10% vốn cổ phần của OPES. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý III/2025 đến hết quý I/2026. Mục đích nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

OPES và VPBankS đều là công ty con trong hệ sinh thái VPBank. Trong đó, OPES có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng .

Đáng chú ý, kế hoạch dịch chuyển vốn trong hệ sinh thái VPBank kể trên diễn ra trong bối cảnh nhà băng này đang có kế hoạch IPO Công ty Chứng khoán VPBankS.

Theo đó, VPBankS đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu.

Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng . HĐQT VPBankS được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III năm nay đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký IPO.

Ngoài ra, VPBank mới đây cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, VPBankS sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Để triển khai, VPBank sẽ huy động các chuyên gia về blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu. Tuy vậy, nguồn tin tại nhà băng này cho biết hiện VPBank vẫn chưa chốt đối tác để hợp tác xây dựng sàn giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, lãnh đạo OPES cho biết tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty ước đạt 2.191 tỷ đồng , hoàn thành 115% kế hoạch và tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 109% kế hoạch lũy kế nửa đầu năm. Tổng số hợp đồng bảo hiểm phát hành khoảng 139 triệu, tăng 40% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, OPES vươn lên vị trí top 7 doanh nghiệp có thị phần cao nhất, tăng 4 bậc so với hồi tháng 12/2024.

Về VPBankS, công ty hiện có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng , đứng thứ 3 toàn thị trường, chỉ sau Chứng khoán SSI và Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Kết thúc nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng , tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quy mô tổng tài sản của VPBankS đạt gần 51.000 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu xấp xỉ 18.200 tỷ. Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng mạnh lên gần 18.000 tỷ đồng , gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng.