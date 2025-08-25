MB qua mặt BIDV, VPBank, Techcombank

Với việc hoàn tất nâng vốn điều lệ lên gần 81.000 tỷ đồng, MB chính thức "vượt" BIDV, VPBank, Techcombank để trở thành ngân hàng top 2 vốn điều lệ toàn ngành.

MB vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 80.550 tỷ đồng. Ảnh: MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 6,1 tỷ lên gần 8,055 tỷ đơn vị, qua đó nâng vốn điều lệ lên 80.550 tỷ đồng .

MB vươn lên top 2 vốn điều lệ toàn ngành

Để có mức vốn điều lệ này, trước đó, MB đã phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 115.707 cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 32% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 32 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2024. Riêng 47.647 cổ phiếu lẻ được chuyển cho Công đoàn cơ sở MB quản lý, phân phối.

Với mức vốn điều lệ mới, MB đã chính thức “vượt” VPBank (vốn 79.339 tỷ đồng ), Techcombank (vốn 70.649 tỷ đồng ), BIDV (vốn 70.214 tỷ đồng ), để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ hai hệ thống ngân hàng, chỉ xếp sau Vietcombank ( 83.557 tỷ đồng ).

MB là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất hệ thống trong năm 2025. Trong khi đó, hai ngân hàng tư nhân lớn là Techcombank và VPBank không trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay.

TOP 5 NHÀ BĂNG SỞ HỮU VỐN ĐIỀU LỆ CAO NHẤT NGÀNH NGÂN HÀNG Nguồn: BCTC các doanh nghiệp trong quý II/2025. Nhãn Vietcombank MB VPBank Techcombank BIDV Vốn điều lệ tỷ đồng 83557 80550 79339 70649 70214

Ngoài MB, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) cũng vừa công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 phê duyệt, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng .

Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 1.321 tỷ đồng .

Số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến dùng để đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn trung - dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6, vốn điều lệ của TPBank đạt 26.420 tỷ đồng , đứng thứ 14 trong hệ thống ngân hàng.

Bảng xếp hạng sắp xáo trộn lớn

Theo giới phân tích, bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong nửa cuối năm khi nhóm ngân hàng quốc doanh triển khai kế hoạch tăng vốn.

Tại Vietcombank, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, nội dung trọng tâm được thông qua là phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho không quá 55 nhà đầu tư. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá ước tính lên tới 5.431 tỷ đồng .

Phương án phát hành có thể thực hiện linh hoạt theo một hoặc nhiều đợt trong giai đoạn 2025-2026, căn cứ vào diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế từ các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất phương án này, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ gần 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng , tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Vietcombank muốn tiếp tục nâng vốn, từ gần 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng . Ảnh: Nam Khánh.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, lãnh đạo BIDV trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng , lên gần 91.870 tỷ đồng , tương đương mức tăng 30,8%.

Việc nâng vốn điều lệ, BIDV dự kiến thực hiện qua 3 phương án. Một là, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 498,5 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ 7,1%), giúp tăng vốn thêm 4.985 tỷ đồng .

Phương án 2 sẽ phát hành hơn 1.397 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (tỷ lệ 19,9%), tương ứng mức tăng vốn hơn 13.972 tỷ đồng . Và phương án cuối cùng là chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng tối đa 269,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,84%).

Đối tượng phát hành gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có thể bao gồm cổ đông hiện hữu. Đối với phương án chào bán ra công chúng, đối tượng là các cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước có nhu cầu đầu tư. Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn dự kiến trong giai đoạn 2025-2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Ngân hàng thuộc nhóm Big 4 còn lại là VietinBank cũng rục rịch tăng vốn. VietinBank đã được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành là 44,64% (tỷ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho cổ đông hiện hữu. Nhờ đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 53.699 tỷ đồng lên 77.670 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.