Chủ tòa nhà trung tâm tài chính 55 tầng tại TP.HCM vừa tăng vốn gấp 10

Trước ngày ra mắt tháp văn phòng Saigon Marina IFC 55 tầng, chủ đầu tư CapitaLand Tower bất ngờ tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng.

Tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina sẽ khánh thành và ra mắt vào ngày 19/8. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày mai (19/8), Lễ khánh thành và ra mắt Tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) sẽ diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong 250 công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước được khánh thành và khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tòa tháp này trước đây được biết đến với tên gọi Marina Central Tower, tọa lạc ngay chân cầu Ba Son, là điểm nhấn quan trọng trong quần thể bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển.

Công trình cao 55 tầng nổi cùng 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, phần còn lại sẽ được bố trí làm trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp.

Một ưu thế nổi bật của dự án là khả năng kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên).

Dự án này do Công ty CapitaLand Tower - trước đây thuộc Tập đoàn CapitaLand - làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, sát thời điểm ra mắt Saigon Marina IFC, cơ cấu cổ đông của CapitaLand Tower thay đổi mạnh khi vốn điều lệ công ty tăng gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng .

Trong thông tin đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 8/8, xuất hiện cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh, nắm giữ tới 91% cổ phần. Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó ông Lương Phan Sơn còn 8,5%, còn ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tấn Hưng mỗi người nắm 0,2%.

Theo tìm hiểu, bà Linh từng là thành viên Hội đồng Thành viên công ty, trong khi ông Sơn là đồng đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, CapitaLand Tower cũng có Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Điệp Anh, đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Liên quan đến tòa nhà Saigon Marina IFC, ngày 12/8 vừa qua, HDBank đã trình cổ đông phương án chuyển trụ sở chính từ số 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai về đây, như một bước đi chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Dù không nằm trong phạm vi 793 ha quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (bao gồm một phần phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu Thủ Thiêm và sông Sài Gòn), nhưng Saigon Marina IFC được xem là công trình mở đầu, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm tài chính trong khu vực.

Với thiết kế hiện đại, quy mô lớn và vị trí đắc địa, tòa tháp được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới trên bản đồ kinh tế - tài chính của thành phố.