Loạt văn phòng hạng A dọc sông Sài Gòn thay đổi diện mạo TP.HCM

Ở phía chân cầu Ba Son bên Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), hai tòa văn phòng cao cấp The Hallmark và The Mett cũng được trao chứng nhận Green Mark Gold bởi Singapore. Các tòa cao ốc này nằm trong dự án The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển.