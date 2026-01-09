Phó thủ tướng muốn tập đoàn Pháp lập 'cứ điểm' nghiên cứu tại Việt Nam

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Dassault Systèmes tại khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Phó thủ tướng đề nghị Dassault Systèmes phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại Trung tâm R&D vào năm 2030. Ảnh: NIC.

Dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng Trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo và bản sao số, kết hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới sáng tạo 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược”.

Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm, hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) là mô hình tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông Samson Khaou - Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhận định việc xây dựng trung tâm R&D và trung tâm xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC.

Tại sự kiện Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc Tập đoàn Dassault Systèmes lựa chọn Việt Nam để đặt các trung tâm R&D thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, đồng thời mở ra không gian hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Các trung tâm này không chỉ phục vụ cho hoạt động R&D của riêng tập đoàn, mà còn góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu”, Phó thủ tướng chia sẻ.

Để đưa các trung tâm đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các bên, Phó thủ tướng đề nghị Dassault Systèmetiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam, phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại trung tâm R&D của tập đoàn tại Việt Nam vào năm 2030.

Đồng thời, kết nối các công ty trong mạng lưới của tập đoàn mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; hợp tác cùng NIC đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Phó thủ tướng mong muốn tập đoàn tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Đối với Bộ Tài chính và NIC, Phó thủ tướng đề nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dassault Systèmes nói riêng và các đối tác nước ngoài nói chung tham gia phát triển hạ tầng công nghệ tại Việt Nam, trong đó có hình thành và vận hành các trung tâm R&D, các trung tâm ươm tạo, phòng lab dùng chung...

Cùng với đó là tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, kết nối với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam để thúc đẩy các chương trình hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giữa các bên.

Về phía các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là Đại sứ quán Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Phó thủ tướng mong muốn các cơ quan này tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, góp phần đưa Việt Nam tham gia thực chất, đóng góp tích cực hơn trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài”, Phó thủ tướng khẳng định.