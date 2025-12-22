Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chủ tịch PVN làm quyền Bộ trưởng Công Thương

  • Thứ hai, 22/12/2025 12:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao giữ vị trí quyền Bộ trưởng Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (PVN).

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Công Thương. Ảnh: PVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, đồng thời giao đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Công Thương.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, có trình độ Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu, Thạc sĩ Công nghệ hữu cơ hóa dầu và Tiến sĩ Hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch PVN, ông Hùng có hơn 3 năm giữ chức Tổng giám đốc và 5 năm làm Phó giám đốc tập đoàn này.

Về quá trình công tác, từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm Kỹ sư Công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Hùng quay trở lại PVN làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.

Tháng 3/2011, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Đến tháng 6/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN rồi Chủ tịch PVN từ 1/1/2024.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương - thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

bo truong cong thuong anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên có nhiều năm gắn bó tại tỉnh Thái Bình (cũ), từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình… Ông Diên cũng lần lượt kinh qua các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2020, ông Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (cũ). Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm ông Diên giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Tháng 7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục 920 tỷ USD, lọt top 15 thế giới

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu đã trở thành trụ cột tăng trưởng năm 2025 với kim ngạch cả năm ước đạt kỷ lục 920 tỷ USD, lọt top 15 thế giới.

00:00 20/12/2025

Bộ Công an đề xuất phát triển ví điện tử quốc gia gắn với VNeID

Ví điện tử này sẽ trở thành kênh chi trả an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp cũng như thanh toán các dịch vụ công.

09:42 17/12/2025

Công ty ôtô lớn nhất sàn chứng khoán 'đau đầu' vì VinFast

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của VinFast đang tạo áp lực trực diện lên lợi nhuận của VEAM trong bối cảnh xe điện dần lấn át xe xăng truyền thống.

14:09 16/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

bộ trưởng công thương Thái Bình Tiền mã hóa Chính phủ PVN Đạm Cà Mau pvn lê mạnh hùng bộ công thương petrovietnam nguyễn hồng diên

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

    PVN là tập đoàn trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam triển khai toàn bộ hoạt động liên quan đến nguồn tài nguyên dầu khí trong nước. Đây đồng thời là tập đoàn kinh tế có vốn pháp định lớn nhất với quy mô trên 177.600 tỷ đồng.

    • Thành lập: 2006
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý