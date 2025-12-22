Chủ tịch PVN làm quyền Bộ trưởng Công Thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao giữ vị trí quyền Bộ trưởng Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (PVN).

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Công Thương. Ảnh: PVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, đồng thời giao đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Công Thương.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, có trình độ Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu, Thạc sĩ Công nghệ hữu cơ hóa dầu và Tiến sĩ Hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch PVN, ông Hùng có hơn 3 năm giữ chức Tổng giám đốc và 5 năm làm Phó giám đốc tập đoàn này.

Về quá trình công tác, từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm Kỹ sư Công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Hùng quay trở lại PVN làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.

Tháng 3/2011, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Đến tháng 6/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN rồi Chủ tịch PVN từ 1/1/2024.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương - thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên có nhiều năm gắn bó tại tỉnh Thái Bình (cũ), từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình… Ông Diên cũng lần lượt kinh qua các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2020, ông Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (cũ). Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm ông Diên giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Tháng 7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.