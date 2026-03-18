TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý III

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, đồng thời yêu cầu các sở ngành, địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 được quy hoạch bắc qua sông Sài Gòn, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh). Ảnh: Hoài Bảo.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) chủ động phối hợp với UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án; đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai Nghị quyết 07/NQ-HĐND; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch, đấu thầu và các quy định liên quan.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu bố trí đủ vốn theo tiến độ, theo dõi tình hình giải ngân. Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời xử lý các nội dung liên quan đến đất quốc phòng.

Trong khi đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu khi cần thiết.

UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh có trách nhiệm phối hợp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

UBND TP.HCM cũng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt (17/3).

Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu nam TP.HCM. Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển nhanh Khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho khu đô thị phía nam và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Dự án có quy mô công trình cấp I, gồm cầu và tuyến đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị. Mặt cắt ngang cầu gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp), tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.

Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu Tân Thuận 2), điểm cuối nối đường Nguyễn Cơ Thạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 5.063 tỷ đồng . Dự án được chia thành hai dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỷ đồng ; dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỷ đồng .

Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.