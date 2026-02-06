TP.HCM sẽ khởi công cầu Thủ Thiêm 4 vào quý III

Chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng, vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 của HĐND TP.HCM khóa X, sáng 6/2.

Vị trí dự kiến xây cầu Thủ Thiêm 4 phía bên bờ Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, gồm phần cầu và tuyến đường hai đầu cầu. Trong đó, phần cầu dài khoảng 1,63 km, quy mô xây dựng gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp).

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.

Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh).

Tổng mức đầu tư công trình là 5.036 tỷ đồng , nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai từ quý I đến quý IV/2026. TP.HCM dự kiến lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và khởi công công trình vào quý III/2026, hoàn thành công trình vào quý IV/2028.

HĐND TP.HCM cũng chấp thuận việc tách dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thành hai thành phần, cụ thể: dự án thành phần 1 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỷ đồng ; và dự án thành phần 2 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỷ đồng .

Theo HĐND TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam thành phố, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh Thủ Thiêm và hình thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Công trình cũng tạo thêm một trục giao thông mới theo hướng Đông - Nam, kết nối khu nam thành phố với khu trung tâm và TP Thủ Đức (cũ).

Nhờ đó, áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu như đường Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ... sẽ được giảm tải, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc trong khu vực.

Khi được triển khai đồng bộ với các dự án như nút giao An Phú, Quốc lộ 50, các tuyến khép kín Vành đai 2, Vành đai 3, hệ thống đường trên cao và các trục cao tốc hướng tâm, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch.

Qua đó, thành phố có thêm quỹ đất giao thông và cây xanh, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và giảm tai nạn giao thông.