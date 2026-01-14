TP.HCM thúc tiến độ dự án cầu Thủ Thiêm 4

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án cầu Thủ Thiêm 4 để kịp trình HĐND TP xem xét trong kỳ họp gần nhất.

Khu vực dự kiến làm cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận nhiều nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm.

Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 4, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị để kịp trình HĐND TP.HCM xem xét dự án. Ban Quản lý đường sắt đô thị và Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố được giao khẩn trương làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài chính, không được chậm trễ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm nội dung phù hợp, đồng bộ và thống nhất.

Đồng thời, đơn vị này phải bổ sung, làm rõ các ý kiến đã được các cơ quan liên quan nêu tại báo cáo của Hội đồng thẩm định TP.HCM, cũng như ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM tại các cuộc khảo sát, thẩm tra, cùng các góp ý liên quan khác. Thời hạn hoàn thành trước ngày 14/1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo tờ trình của UBND trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 tại kỳ họp gần nhất, bảo đảm đầy đủ thủ tục, quy trình theo quy định, hoàn thành trước ngày 16/1.

Ngoài dự án cầu Thủ Thiêm 4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng kết luận việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với một số dự án trọng điểm khác để trình HĐND TP.HCM.

Trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc, dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường vành đai 3, cùng dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên.

Đối với dự án cầu đường Bình Tiên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất điều chỉnh quy hoạch và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, trình UBND TP.HCM phê duyệt trước ngày 31/1.