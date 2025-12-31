Khu vực được chốt xây cầu Thủ Thiêm 4 vào năm 2026

Cầu Thủ Thiêm 4 được quy hoạch bắc qua sông Sài Gòn, công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Mặt bằng hiện nay nằm trên các kho cảng, phần đất trống xen kẽ khu dân cư. Kế hoạch di dời hoạt động cảng Tân Thuận đã được tính tới trong quy hoạch để nhường chỗ cho không gian dịch vụ, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng mới phục vụ cầu.

Bên phía TP Thủ Đức, khu đất tại phường An Khánh - điểm cuối của dự án hiện là các khoảng đất trống chưa xây dựng, nối liền với đường Nguyễn Cơ Thạch rộng rãi đã liên kết với đường Mai Chí Thọ và trung tâm thành phố.

Nhiều đoạn ven bờ sông vẫn còn là đất hoang, lối đi xuống sông bằng đường Cây Bàng đã xuống cấp.

Trong khi đó, Khu đô thị Sala dọc trục đường Nguyễn Cơ Thạch đang ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, thu hút cư dân về sinh sống lẫn các doanh nghiệp, thương hiệu mở văn phòng, địa điểm kinh doanh. Hiện, đây cũng là một trong những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ tại TP.HCM .

Từ điểm cuối cầu Thủ Thiêm 4, trong tương lai dòng xe có thể nhanh chóng hòa vào trục Mai Chí Thọ - tuyến đại lộ được xem là "xương sống" giao thông của khu đông TP.HCM. Ghi nhận vào giờ cao điểm, lưu lượng xe trên đường Mai Chí Thọ đi vào trung tâm thành phố theo hướng hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 khá lớn. Khi cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thiện, người dân sẽ có thêm hướng kết nối mới với khu nam TP.HCM.

Ở phía bờ Tây sông Sài Gòn, đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) hiện là một trong những tuyến quan trọng dẫn vào trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này vừa phục vụ giao thông đô thị, vừa gánh lượng lớn xe container ra vào khu vực cảng.

Theo ghi nhận, đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên quá tải, đặc biệt ở các đoạn gần cầu Tân Thuận. Khi cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thành, dòng xe từ khu nam đi khu đông sẽ có thêm hướng lựa chọn mới, góp phần giảm áp lực cho đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ và các nút giao đang chịu áp lực quá tải.

Cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất từ khoảng năm 2015 nhưng suốt hơn một thập kỷ chưa thể triển khai do vướng phương án tĩnh không và thay đổi hình thức đầu tư. Trong khi nhiều cây cầu khác lần lượt hoàn thành, dự án này vẫn "đắp chiếu", trở thành một trong những dự án vượt sông chậm triển khai nhất tại TP.HCM.

Sau hơn 10 năm chờ đợi, dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào cuối tuần qua. Dự án sẽ được triển khai theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng , dự kiến khởi công vào quý IV/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV/2028. Công trình được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng quan trọng, đồng thời định hình lại không gian đô thị hai bờ sông Sài Gòn trong những năm tới.

Dự kiến khởi công năm 2026, đến 2029, TP.HCM sẽ có thêm ít nhất 6 cây cầu nghìn tỷ, bổ sung hành lang kết nối trung tâm, tăng cường liên kết các vùng động lực tăng trưởng mới.

Ga Thủ Thiêm được đặt tại vị trí chiến lược, ngay nút giao An Phú, TP.HCM. Đây là nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với vai trò kết nối giao thông liên vùng.

