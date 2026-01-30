HĐND TP.HCM sắp xem xét metro nối sân bay Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4

HĐND TP.HCM sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét thống nhất, cho chủ trương các dự án hạ tầng như tuyến metro kết nối sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cầu Thủ Thiêm 4...

Đồng Nai dự kiến triển khai dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành trong giai đoạn 2025-2029. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa có quyết định tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 6/2 tới.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật, nghị quyết cá biệt tạo cơ sở pháp lý triển khai các công trình giao thông trọng điểm, kết nối vùng, và công tác nhân sự (nếu có).

Liên quan đến hạ tầng giao thông, kỳ họp sẽ xem xét thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đối với tuyến metro này, dự án hướng đến việc khai thác hiệu quả sân bay mới, dịch vụ đô thị, logistics và giảm tải cho Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng ). Thời gian triển khai giai đoạn 2025-2029.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km, bắt đầu từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC (Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai). Từ đây, tuyến theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành, chạy dọc ĐT.771, cắt cao tốc TP.HCM - Long Thành, kết nối vào ga SA rồi tiếp tục theo hành lang đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào sân bay Long Thành.

Kỳ họp lần này cũng cho xem xét dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3 TP.HCM, dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc)...

Cầu Thủ Thiêm 4 được quy hoạch bắc qua sông Sài Gòn, công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận). Ảnh: Hoài Bảo.

Tại kỳ họp thứ 7 trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng , do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn dự kiến khoảng 1.385 tỷ đồng , dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 3.679 tỷ đồng .

Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai từ quý III/2026 đến quý I/2027. TP.HCM dự kiến lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình vào quý IV/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV/2028.

Công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Quy mô xây dựng gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), có vận tốc thiết kế 60km/h và tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.

Cầu Thủ Thiêm 4 được xem là mắt xích cấp bách để đồng bộ mạng lưới kết nối đông - nam TP.HCM, mở thêm hành lang phát triển cho Thủ Thiêm và khu nam, đồng thời tạo thêm trục lưu thông giảm tải cho đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ và các nút giao đang chịu áp lực quá tải.