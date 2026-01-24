Đường nghìn tỷ qua 'siêu phường' đông dân nhất Đồng Nai sắp thông xe

Dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (bao gồm cầu Thống Nhất và các tuyến kết nối hai đầu cầu), có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời gian gần đây, toàn bộ dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt; máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa. Trong ảnh là khu vực thi công nhánh số 1 đoạn cầu qua rạch Vàm Ong An đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi nhận được đẩy đủ mặt bằng.

Tương tự, nhánh 2 kéo dài hơn 1,7 km, từ vòng xoay thuộc nhánh 1 (khu vực phường Hiệp Hòa) đến đường Đặng Văn Trơn, với nền đường rộng 47 m cũng đang được thi công cấp phối đá dăm sắp được thảm nhựa.

Nhà thầu đang triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm nhằm bám sát tiến độ đề ra.

Thời gian từ nay đến Tết Bính Ngọ 2026 không còn nhiều, trong khi mục tiêu là thông xe tuyến đường trước Tết, do đó lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư tăng cường đôn đốc các nhà thầu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ cho các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đường trục trung tâm Biên Hòa được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược dọc sông Cái. Tuyến đường không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven sông mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đô hiện đại, văn minh và bền vững.

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng khoảng 14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa thể khai thác do chưa kết nối với nút giao Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai.

Đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 đến nay vẫn chưa có mặt bằng để thi công, dự kiến khó có thể thông xe kỹ thuật vào tháng 3 theo kế hoạch.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối liền Đồng Nai và TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút để thông xe tuyến chính dài gần 38 km trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

