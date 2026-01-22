Cận cảnh 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng , dài 53 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án được chia làm 3 phần, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM dài 19,5 km là dự án thành phần 3.