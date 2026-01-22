Cận cảnh 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe

|
Mới đây, đoàn công tác Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra và đốc thúc tiến độ thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh. Trong ảnh là nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TP.HCM - Long Thành (điểm đầu dự án thành phần 2) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng như đường dẫn ra vào, cầu vượt đã thảm nhựa.
|
Hướng tuyến 37,7 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe dịp Tết Nguyên đán 2026.
|
Dự án thành phần 2 có tổng chiều dài 18,2 km do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 7.622 tỷ đồng, khởi công ngày 30/6/2023.
|
Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 cho biết dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 hiện đạt khoảng hơn 80% giá trị xây lắp.
|
Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện tuyến chính để đồng bộ với dự án thành phần 3, phấn đấu đưa đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (đoạn giao Quốc lộ 56, phường Bà Rịa, TP.HCM) vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026. Trong ảnh là gần 4 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nút giao T1-T2 đã hoàn thành các hạng mục như thảm nhựa, lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng, biển báo...
|
Theo ghi nhận vào thời điểm giữa tháng 1, gần như toàn bộ chiều dài tuyến chính của dự án đã được thảm nhựa.
|
Hiện tại, chỉ còn khoảng vài trăm mét đoạn đi qua cầu vượt ngang trên đường Tân Hiệp (xã Phước Thái, Đồng Nai) đang được đơn vị thi công khẩn trương thi công cấp phối đá dăm, chuẩn bị được thảm nhựa.
|
Nút giao T1-T2 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Các nhánh cầu dẫn thuộc tuyến T2 ra vào sân bay đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.
|
Hạng mục cầu vượt trên tuyến đường T1 băng qua cao tốc đi thẳng vào sân bay Long Thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thời gian gần đây.
|
Theo kế hoạch, tuyến chính sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 14/2 (trước Tết Âm lịch), hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4. Trong ảnh là nút giao Tân Hiệp kết nối tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành cũng đã trải nhựa tuyến chính, các cầu vượt và đường dẫn đang được thi công đắp nền.
|
Hệ thống biển báo tại nút giao này cũng đã được lắp đặt trên giá long môn.
|
Đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến dự án thành phần 3 đã được nhà thầu thi công hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, nhiều xe phục vụ cho công trình có thể chạy xuyên suốt.
|
Các công nhân thi công taluy dương 2 bên tuyến chính.
|
Đoạn tiếp giáp giữa Đồng Nai và TP.HCM đã liền mạch.
|
Đối với dự án thành phần 3 dài hơn 19,5 km đoạn qua TP.HCM, ông Nguyễn Công Danh, Phó giám đốc Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đơn vị đang hoàn tất các thủ tục liên quan để thông xe đồng bộ cùng dự án thành phần 2, kết nối TP.HCM và Đồng Nai trước Tết Âm lịch.
|
Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5 km đi qua địa bàn TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã thông xe kỹ thuật tuyến chính vào dịp lễ 30/4/2025.
|
Trên tuyến chính, nhà thầu cũng đã lắp đặt hệ thống hộ lan, dải phân cách, tường chồng ồn, hệ thống chiếu sáng khu vực nút giao.
|
Nút giao với đường Hội Bài - Châu Pha đoạn qua xã Tóc Tiên cũng đã hoàn thành.
|
Đoạn cao tốc cuối tuyến băng qua cánh đồng ở phường Bà Rịa cũng đã được thảm nhựa, đang thi công dải phân cách.
|
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, dài 53 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án được chia làm 3 phần, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM dài 19,5 km là dự án thành phần 3.
