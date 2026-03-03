BIDV, VietinBank chốt ngày họp tăng vốn

2 ngân hàng quốc doanh vừa công bố thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thảo luận và thông qua nhiều nội dung, đáng chú ý có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ hơn 35.600 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: BID.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 là ngày 24/3. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Theo chương trình dự kiến, đại hội sẽ xem xét và thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đồng thời, BIDV sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2026; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tạm trích lập các quỹ năm 2026.

Ngoài ra, đại hội cũng dự kiến thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao và quỹ tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026; kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 là 24/3. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/4, theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội.

Tại đại hội, VietinBank sẽ trình cổ đông báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Bên cạnh đó là kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2026 trên HNX; phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có); các nội dung sửa đổi quy định quản trị, công tác nhân sự và vấn đề khác theo quy định.

Khép lại năm 2025, cả hai nhà băng đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. BIDV báo lãi trước thuế riêng lẻ hơn 35.600 tỷ đồng , vượt 11% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao. Tổng tài sản của BIDV tiếp tục dẫn đầu hệ thống khi vượt 3,27 triệu tỷ đồng , tăng 20% so với năm trước.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 đạt 43.446 tỷ đồng . Quy mô tài sản cũng mở rộng mạnh mẽ, tăng 16% lên hơn 2,76 triệu tỷ đồng vào cuối năm ngoái.